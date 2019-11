Do daljnjega u hrvatskim školama nastave – nema. Učitelji su na referendumu odbacili ponudu Vlade, a štrajk pooštravaju. Sindikati su najavili i veliki prosvjed idući tjedan, a ministrica Divjak poručila je kako neće sudjelovati u igrama moći premijera i sindikata.

Sindikati ne popuštaju, Vlada ne nudi ništa novo, a reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak pokušala je doznati do kada će trajati ovaj kolaps u sustavu obrazovanja.

Naime, i nakon gotovo mjesec dana nema odgovora na to pitanje. Jesu li sindikati spremni na kompromise, objasnio je čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.

Ministrica Divjak pozvala je na kompromis i vas i Vladu, hoćete li ju poslušati?

Mi smo uvijek spremni za razgovore i na pregovore.

Jeste li spremni na kompromis?

Mi smo spremni za pregovore, pregovorima se može postići kompromis, međutim - pregovora nema. Ministar Aladrović stalno priča - imamo pregovore. Imamo pregovore, ali nemamo pregovore o onome zbog čega je cijeli sustav osnovnog i srednjeg školstva u štrajku. A to je povećanje koeficijenta složenosti poslova u osnovnom i srednjem školstvu i zaostajanje plaća za ostalim plaćama u javnim službama.

Ministrica je poručila i da se odvijaju igre moći između vas i premijera, što kažete na to?

Ne bih ja to nazvao igrama moći. To su neka čudna događanja.

Prozvala je i vas i Vladu.

Može prozvati koga hoće. Mi smo postavili zahtjeve i pregovora nema. Danas je 27. dan štrajka. U 27 dana štrajka, 17. dan smo prvi put sjeli uopće razgovarati, a 18. dan smo prvi put stvarno razgovarali.

Jeste li vi u tim razgovorima ponudili nešto niže? Koja je vaša najniža granica? Znamo za 6,11 koeficijent.

Mi smo se u tim razgovorima, 18. dana štrajka, otvorili i pokazali Vladi u kojem smjeru možemo ići.

Što ste im rekli? Rate, nešto niži koeficijent?

Dozvolite da to ostane naša pregovaračka pozicija. Za pregovore, ukoliko ih bude.

Znači, pristali biste na nešto niže?

Mi ćemo pregovarati. Ti pregovori moraju voditi nečemu. Čemu god da dovedu, mi ćemo to dati našim članovima na izjašnjavanje. Tako smo dali i zadnju ponudu Vlade. Više od 50.000 zaposlenih u odgoju i obrazovanju se izjasnilo negativno i izjasnilo se spremno za štrajk.

Ipak ih je u utorak bilo nešto manje u štrajku? Dobili smo podatke Ministarstva obrazovanja, šezdesetak posto, malo više.

Ministarstvo obrazovanja uvijek daje manje podatke nego što ih mi dajemo. U svakom slučaju, gotovo jednak broj škola nije radio i nije bilo nastave, a to znači da je štrajk u potpunosti podržan od učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

Je li podržan i od roditelja? Roditeljima je sad sve teže organizacijski ovo pratiti. Bojite li se da bi uskoro mogli dobiti kritiku javnosti i roditelja?

Kao i sve situacije, ništa nije crno-bijelo. Mi imamo ogromnu podršku roditelja. Stalno nas nazivaju.

Ali ovo već dugo traje.

Da, i ja vjerujem da bi roditelji morali znati koja strana ne želi riješiti problem. Znači, ako sindikati svaki dan kažu da su spremni na razgovor i za pregovore, spremni su za bilo što, neka Vlada to nazove bilo kako, da sjednemo za stol i razgovaramo. A od Vlade već 27. dan nema naznake da žele razgovarati. Sigurno sindikati nisu ti koji žele načiniti štetu njihovoj djeci.

Očekujete li vi još poziv premijera za razgovor?

Bilo bi to totalno neodgovorno da toga nema. Nas stvarno čudi da nema razgovora i pregovora.

Bojite li se sudske zabrane štrajka ili nekih daljnjih koraka? Vidjeli smo, štrajk od danas više nije plaćen.

Vlada ima moć, može zabraniti štrajk. Može, zapravo, tražiti od suda da zabrani štrajk. Ima moć zaplašivati ljude da neće platiti. Danas je prvi dan gdje je Vlada najavila da neće platiti štrajk i on je bio jednakog intenziteta. Možda su se neki malo uplašili, ali ogroman broj ljudi nije. Metode zastrašivanja i represije neće riješiti problem. Neće ga riješiti ni ignoriranje, niti skrivanje od problema.

Vi idete dalje? Ne posustajete?

Mi ne posustajemo jer naši članovi ne posustaju. Naši članovi znaju zašto su u štrajku, znaju koji su njihovi zahtjevi i dobro znaju koja je to ponuda koju će oni prihvatiti.

Najavili ste veliki prosvjed, a i za srijedu nekakve mjere. Mislite li da to može utjecati na Vladu da vas prije primi na razgovor ili da promijeni svoju odluku?

Predsjednik Vlade se ponaša kao da nas nema, njemu je sutra veliki događaj, kongres Europske pučke stranke. Mi ćemo jednom malom akcijom na svim raskrižjima, ne samo na njihovom putu od hotela Sheraton do Arene, pozivati vozače da potrube, one vozače kojima će blokirati promet da bi se taj ogroman događaj dogodio.

Jednako tako će u cijeloj Hrvatskoj naši aktivisti u vremenu od 13 do 14 sati na velikom broju raskrižja imati svoje plakate "Potrubite za obrazovanje", jednostavno da Hrvatska bude glasna u tom trenutku za obrazovanje.

U utorak startao frontalni štrajk

Podsjetimo, u utorak je počeo frontalni štrajk. Vladinu ponudu odbacilo je više od 90 posto učitelja na referendumu. A oni koji ne održavaju nastavu, dobit će manju plaću – utorak je i prvi dan neplaćenog štrajka.

No ima i škola u kojima se radi. U Elektrotehničkoj školi u Splitu učenike su pozvali na nastavu jer trećina učitelja radi. "Dio nastavnika je vidio da se stvara sve veći problem oko nadoknade nastave, a eto u želji da se učenicima osigura kakav-takav kontinuitet nastave jedan broj ljudi se danas priključio također ovima koji rade", rekao je ravnatelj ove škole Igor Radanović.

No većina i dalje ne radi, pa je izvanrednu konferenciju za novinare sazvala ministrica Blaženka Divjak. Vidno neraspoložena, na pitanje o ostavci odgovara da je razmišljala samo o tome kako ne pridonijeti kaosu. A rješenje štrajka je kompromis sindikata i Vlade. "Današnja situacija, gdje se sustav nalazi u potpunoj blokadi, zapravo je rezultat igre moći i nadmetanja između sindikata i premijera, i ja u takvim scenarijima ne mogu i ne želim sudjelovati“, kazala je Divjak na presici.

Ministru rada pak i dalje nije jasno zašto učitelji štrajkaju već 25. dan. "Mi kao i ranije ne vidimo razlog za štrajk“, kazao je i dodao da neće prihvatiti zahtjeve. "Sindikati komuniciraju štrajk do ispunjenja zahtjeva. To nisu razgovori, to nisu pregovori“, rekao je Aladrović.

No ni razgovori ni pregovori ni dogovori - nisu vratili učitelje u učionice. Pravi potez Vlade čekaju i roditelji više od 450.000 učenika. "Ja se slažem, neka traže profesori svoja prava, OK, ali mislim da će djeca izgubiti ovaj put, rekao je Marin iz Zadra. "Podržavam ali mislim da bi trebalo štrajk odraditi u komadu, a ne ga rascjepkati, jer to stvara probleme roditeljima“, mišljenja je Kristijan iz Metkovića.

Na jedinstvo u štrajku sindikate su pozvali danas i učitelji, koji na društvenim mrežama okupljaju više od 15.000 prosvjetara. Podršku učiteljima dali su sindikati novinara, policijskih službenika te medicinskih sestara i tehničara.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr