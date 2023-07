Stradalim Slavoncima nakon nevremena pomaže vojska: "Konačno su došli, počeli su s čišćenjem"

Šesti dan nakon oluje, Slavonija još skuplja svoje komadiće. Vojska joj pomaže da se očisti i sastavi. Baka Ruža ne zna ima li spasa za nju. Kuća joj je uništena.

"Pale su grede, otpalo u predsoblju, plafon visi, vrata polupana, namještaj je otišao, sve, nemam ništa", kaže Ruža Babić iz Gradišta.

Ministarstvo obrane objavilo je video podrške. U ponedjeljak je u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji pomagalo 235 vojnika.

"Konačno nakon nekoliko dana došla je vojska, počeli su s čišćenjem, uklanjanjem ovog lima i te građe koja je odletjela sa krova škole", rekao je Mario Dominiković, ravnatelj OŠ Gradište.

Popravak škole u Gradištu usporava birokracija.

"Sljedeće je da pronađemo neku građevinsku firmu koja će to moći sve napraviti, ali tu je komplicirano sad sva ta javna nabava se mora provesti, i dalje moramo poštovati zakon", kaže Dominković.

Obnovu je ubrzala Općina Nijemci. Mještanima nudi besplatan građevinski materijal. Do sad je izdala 600 potvrda.

"Mi smo fotodokumentaciju stanja pripremili, procijenili smo stanje na terenu i s tom fotodokumentacijom oni dolaze. Mi trenutno izdajemo potvrde s kojima oni podižu materijal, snalaze se na 101 način", kaže Vjekoslav Belajević, načelnik općine

Crveni križ na stradala područja dovozi isušivače.

"Imamo određenu količinu isušivača, a iz nacionalnog logističkog centra Hrvatskog Crvenog križa smo dobili i danas jednu količinu, tako da ćemo danas pomoći općini Nijemci", rekao je Branko Tomić iz Crvenog križa Vinkovci.

Prioritet su najugroženiji.

"Najviše nam je problem što je pokislo i što je pun tavan bio vode. I to i u jednom i u drugom valu. I to se sad ne može isušiti nikako i eto vlaga je i to", kaže Slavica Lovretić.

Struja se konačno vraća, još uvijek ne svima. Štete na mreži su najmanje 21 milijun eura. Nedostaje krovopokrivača, pa je i sanacija uzela svoju žrtvu. Muškarac iz Komletinaca preminuo je od posljedica pada s krova.

"Najveći problem je u rukama", dodaje Belajević.

Problem je i utrka s vremenom. Oštećene kuće uništava i obična kiša, a kamoli nevrijeme kakvo se ponovilo u petak, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

