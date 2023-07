VIDEO Veliko nevrijeme pogodilo Milano i okolicu: Jedna žena poginula nakon što ju je prignječilo stablo

Žena (58) preminula je nakon što ju je prignječilo stablo oko 15:50 u gradu Lissoneu. Iako je pomoć ubrzo stigla, nije joj bilo spasa i vatrogascima je dugo trebalo da izvuku njezino tijelo ispod debla.

U Milanu, gdje je situacija posebno ozbiljna, troje je ljudi ozlijeđeno u padu stabala na automobile u Legnanu, javlja ANSA.

U prvom slučaju stablo je palo na automobil koji se kretao prometnicom tijekom jakog nevremena u središtu grada.

Violento maltempo in Lombardia, danni alla stazione di Monza: problemi per la circolazione dei treni #monza #stazione #maltempo #treni #localteam pic.twitter.com/MhBChsRKhH

Vozač se uspio izvući iz automobila bez težih ozljeda, ali je prevezen u bolnicu na dodatne preglede. Još tri velika stabla pala su na nekoliko automobila, te ozlijedila 34-godišnjakinju i 81-godišnjakinju i one su prevezene u bolnicu s lakšim ozljedama.

Leroy Merlin DIY external area after the storm #Milano #WeatherUpdate #thunderstorm pic.twitter.com/bXFzLiR3Ne

Obilna kiša poplavila je ceste i poslovne objekte. Vatrogasci su primili stotine poziva, a nevrijeme otežava i promet.

#Maltempo #Lombardia, dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco in azione: decine di interventi per piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti, #Milano, #MonzaBrianza e #Varese (video) le province più colpite. A Lissone (MB) una donna è morta per il crollo di un albero #24luglio pic.twitter.com/7R6aXNWBWm