Vlada je predstavila glavne dijelove novog paketa mjera za pomoć građanima i gospodarstvu. U dijelu koji se odnosi na cijene energije, glavna novost jest da novosti - nema. Cijena plina ostat će ista sljedećih godinu dana, a struja neće poskupjeti barem do listopada.

Ako nije pokvareno, ne popravljaj. Tim načelom vodili su se u Vladi pri osmišljavanju novih mjera za zaštitu građana i gospodarstva od energetske krize pa odlučili prepisati jesenske mjere. Cijene energije koje plaćaju građani i veći dio gospodarstva ostaju nepromijenjene

"Naši građani mogu biti mirni, plaćat će priuštivu cijenu plina, upravo onakvu kakvu smo regulirali u proteklom razdoblju. Kada je riječ o struji, idemo s reguliranjem na godišnjoj razini. Dakle, od prvog travnja do 30. rujna, i to po istim uvjetima kako je to dosad", kazao je Plenković.

Plin će građani i dalje kupovati po otprilike 50 posto nižoj cijeni od tržišne, a regulirana cijena struje omogućit će mirnih šest mjeseci za gospodarstvo. U Udruzi poduzetnika zadovoljni su. Tko još pamti sukob s Vladom oko trgovačkih cijena.

"Mi u ime poslovne zajednice radujemo se što ćemo moći na duži rok planirati svoje poslovanje s obzirom na to da su mjere jedan dio na pola godine, a jedan dio na čitavu godinu", kaže Ivan Mišetić iz HUP-a.

Kad je tako, ni u oporbi ne mogu baš reći da su mjere promašene, no zato smatraju da su - nedovoljne.

"Ove mjere u suštini su samo alokacija s jednog kraja na drugi, nema nove vrijednosti koja će to moći pokrivati osim turizma, a i to je pitanje kakav ćemo on biti ove godine", kaže Zvonimir Troskot iz Mosta.

Ni energetski stručnjaci nisu nezadovoljni, ali i njih brine prebacivanje troška iz Banskih dvora na HEP.

"Kad je premijer rekao da je poslao račun HEP-u, to ne može ući u poslovanje HEP-a. Ne može se reflektirati na to kako uprava HEP-a vodi poslovanje tijekom godine. Dakle, to je jedan račun koji je došao s obzirom na odluke Vlade u HEP, ali koji se mora podmiriti odlukama Vlade na drugačiji način", kaže Ivica Toljan, predsjednik Hrvatskog energetskog društva.

A kako će HEP pokriti minus? Iz vladajuće koalicije spominje se dokapitalizacija, a to je onda prilika za djelomičnu privatizaciju. No premijer poručuje - ništa od toga i kaže da HEP ostaje u stopostotnom vlasništvu države.

Neki detalji četvrtog Vladina paketa mjera još se dogovaraju. Konačna verzija javnosti će biti predstavljena sutra točno u podne.

Vlada će također osigurati potporu umirovljenicima s mirovinom do 610 eura, onima koji primaju dječji doplatak, nezaposlenima, braniteljima, onima koji su pogođenim potresom, ribarima, prijevoznicima i nizu drugih djelatnosti, a predviđena su sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitost.

Također, za dječji doplatak ide se jednokratno sa snažnom potporom, rekao je Plenković. Mjera će obuhvatiti 128.000 obitelji s ukupno 230.000 djece. Za jedno dijete pomoć će iznositi 45 eura, za dvoje djece 70 eura, za troje 100 eura, za četvero 130 eura, a za pet i više 160 eura. Isplata će biti u travnju, a ukupno je za to osigurano devet milijuna eura.

Paket mjera dobio je potporu svih kojima je danas predstavljen, od komora do predstavnika umirovljenika, a ima i punu podršku parlamentarne većine. Neki detalji četvrtog Vladina paketa mjera još se dogovaraju. Konačna verzija javnosti će biti predstavljena u utorak točno u podne.

Butković o mjerama: "Ide se na zamrzavanje cijena nekih proizvoda"

Potpredsjednik HDZ-a i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da su predložene mjere pomoći građanima i gospodarstvu sveobuhvatne, idu vrlo široko i kapilarno se spuštaju prema gospodarstvu i građanima te poručio kako ne stoje oporbene kritike na njih.

"Ne mogu se složiti s time. Bile su pogođene i dosadašnje mjere koje su bile na snazi", rekao je Butković nakon šireg Predsjedništva HDZ-a zamoljen za komentar kritike oporbe koja, među inim, tvrdi da mjere neće smanjiti inflaciju na prosjek zemalja EU-a te da Vlada nije sposobna kategorizirati kućanstva tako da se veće subvencije daju onima koji imaju najmanje prihode.

Osvrćući se na cijene struje i plina u Zagrebu, kazao je da su od drugih gradova u EU-u jedino u Budimpešti cijene energenata manje nego u Zagrebu. Stoga, poručio je, ne stoje oporbene kritike upućene na taj paket mjera.

Istaknuo je da su mjerama razgraničili potrošnju vezanu uz sama kućanstva, pa je tako do 2500 kilovatsati (kWh) cijena bila 59 eura, a oni koji troše više od toga plaćali su 88 eura. Naveo je i da da najmanje struje troše u prosjeku građani koji nisu poduzetnici i nemaju dodatne aktivnosti.

"Mjere su sveobuhvatne, one idu vrlo široko i kapilarno se spuštaju prema gospodarstvu i građanima. I ciljano, uključujući i socijalne kategorije, kompletno poduzetništvo i pojedine grane gospodarstva", kazao je Butković. Dodao je kako ostaju na snazi i mjere za građane što se tiče struje, plina i toplinske energije.

Ministarstvo financija radi na registru kućanstava

Butković je izvijestio da su na užem i širem Predsjedništvu dobili jednoglasnu potporu da se mjere pomoći građanima i gospodarstvu ovog tjedna prihvate na Vladi i u Hrvatskom saboru. Poručio je i kako će donijeti snažan, sveobuhvatan paket mjera koji će pomoći građanima i gospodarstvu da prebrode krizu koja je još uvijek prisutna, no koja polako jenjava.

Podsjetio je kako se mjere donose na godinu dana, osim struje na šest mjeseci. Tako će za tih pola godine vidjeti što će se događati na tržištu električne energije, dodao je.

Na novinarski upit je li registar kućanstava nešto o čemu se razmatra da se napravi u budućnosti, kazao je da na tome radi Ministarstvo financija.

Također, kazao je i da još nije donesena konačna odluku o devet prehrambenih proizvoda čije su cijene zamrznute. Poručio je da će i dalje biti zamrznute cijene pojedinih proizvoda, ali se još ne zna hoće li biti njih devet, šest ili osam. Ta će se odluka donijeti do srijede, do užeg kabineta Vlade, rekao je potpredsjednik Vlade.

Butković je nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a najavio da će HDZ ovaj tjedan još obilježiti obljetnice u Ličko-senjskoj i Istarskoj županiji. Izrazio je zadovoljstvo jučerašnjim rezultatima izbora za mjesne odbore u Rijeci, gdje je HDZ relativni pobjednik izbora osvojivši 63 mandata, što je oko 37 posto ukupnog broja mandata u mjesnim odborima i to je za 20 mandata više od SDP-a.

Predsjednik HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika Petar Šimić rekao je kako je na Predsjedništvu izraženo veliko zadovoljstvo što su obuhvaćeni svi segmenti društva. Kao gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici sretni smo da smo od 27 članica EU-a na 26. mjestu po cijenama energenata, dodao je.

"To znači da u ovom trenutku građani i gospodarstvenici imaju najniže cijene energenata, a gospodarstvenici i obrtnici imaju priliku planirati svoje proizvodnje i kreiranje cijena proizvoda na duže vrijeme", poručio je.

