Viktor Gotovac dao je izjavu nakon što je izbačen iz SDP-a. Iz sjedišta stranke uzeo je vrećicu sa stvarima, a u ruci je ponio malog Tita.

Nakon sjednice Predsjedništva SDP-a Peđa Grbin izbačenog Gotovca prozvao je za nekolegijalnost te ga optužio da je Možemo ucjenjivao glasovima kako bi mu poslužio za unutarstranačke obračune.

Viktor Gotovac je nakon sjednice izašao ispred središta stranke kako bi se obratio medijima. Na ramenu je nosio punu platnenu vrećicu, a u ruci malu bistu Josipa Broza Tita.

"Uzeo sam svoje stvari. Ja nisam čovjek koji čeka da ga netko zamoli da napusti prostoriju", objasnio je.

Rekao je da mu ni zbog jedne stvari nije žao, radio je kako je mislio da je najbolje. Sretnim razdobljem u stranci nazvao je te 4,5 godine.

Kaže da u stranku večeras nije došao zbog uvjeravanja bilo koga nego samo da kaže svoj stav.

Navode o pokušajima ucjene koje je spominjao Grbin nazvao je neistinama.

"Žao mi je što to moram reći. To se drugačije kaže, to je laž. To nije točno", odgovorio je bivšem šefu.

"Kažu mi da nije baš dobro išlo"

Ponovio je da je njegovo postupanje bilo u skladu sa statutom te da se cijela priča želi prikazati tako da je on kriv. Naglasio se kako nije ucjenjivao već raskinuo ugovor zajedno s još 17 ljudi, a to ne rade oni koji ucjenjuju. Ne vidi štetu za stranku.

"Ne znam u čemu bi bila šteta. U tomu što smo se ponašali sukladno statutu jer ako nismo, što je onda sa svim ostalima? Oni znaju da nisam čovjek koji će se držati paragrafa i žalbi. Kada nisam poželjan, ja ću se maknuti", dodao je.

Tomašević o raskolu vlasti u metropoli: ''I dalje smo otvoreni za suradnju, ali nije jasno što zagrebački SDP želi''

Šef zagrebačkog SDP-a nakon prekida sporazuma s Možemo: "U utorak se pokreće postupak za moje izbacivanje iz stranke"

Na pitanje hoće li se pridružiti nekoj drugoj stranci, kazao je da svoje opredjeljenja ne mijenja.

"Zašto bih sudjelovao u nečemu za što mi kažu da mi nije baš dobro išlo i prouzročio sam si štetu. Pustit ću da se šteta sanira. Bavit ću se drugim stvarima", rekao je na to misli li ostati u politici.

Cijelu ovu akciju nazvao je perfidnom.