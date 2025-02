Riječki gradonačelnik iz redova SDP-a Marko Filipović oduzeo je sve ovlasti svojoj zamjenici i stranačkoj kolegici Sandri Krpan jer je javno izrekla da se nije slagala s njegovim odlukama.

"Mislim da je to nekorektno, jedino logično što sam ja kao gradonačelnik mogao učiniti je da opozovem odluku kojoj su određene ovlasti gradonačelnika njoj dane 2021. godine", rekao je Filipović.

Zamjenica riječkog gradonačelnika ne krije iznenađenje odlukom svog šefa u gradu. "Iznenadila me, ali poštujem odluku gradonačelnika s obzirom da sam, smatram, vrlo dobro vodila resor odgoja, obrazovanja, kulture i sporta, ali poštujem njegovu odluku", rekla je Krpan.

Gradska oporba jasna - SDP više nije sposoban voditi grad.

"Imamo situaciju gdje je SDP-ova politika i SDP-ov gradski odbor odlučio od Marka Filipovića napraviti pusta. I onda će oni lijepo spaliti pusta i svo zlo što je bilo će spaliti s njim", rekla je Petra Mandić, gradska vijećnica MOSTA.



"Jedino što bi bilo politički i moralno opravdano je da i gradonačelnik Filipović i zamjenica Krpan tri mjeseca prije lokalnih izbora daju ostavke", poručila je Iva Rinčić, gradska vijećnica.

Riječani su iznenađeni situacijom u gradu. "Sad su ovo možda zadnji trzaji nekog utopljenika, a i ne sluša se onog kojeg bi se trebalo slušati", rekao je Josip. "Očito su osobni interesi ispred nekih korektnih tolerantnih odnosa koji su između njih vladali", poručila je Svjetlana.

U stranačkoj središnjici pokušavaju smiriti tenzije u svojoj političkoj utvrdi u kojoj vladaju već 34 godine.

"Ono što nam je žao je da je kolega Filipović emotivno reagirao na jednu izjavu kolegice Krpan od prije dva dana koja po nama nije u vrhu stranke problematična", poručio je Saša Đujić, saborski zastupnik SDP-a.

"Sad je to, ja bih rekao, splet nesretnih izjava i okolnosti. Ja mislim da će do izbora, koji će biti za tri mjeseca, to iskristalizirati", rekao je Ivica Lukanović, saborski zastupnik.

