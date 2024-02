Što napraviti kada naletimo na lažna sniženja otkriva Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača

"Podatak da čak 90 posto građana nije napravilo baš ništa kad je naišlo na lažno sniženje, pokazuje dane znamo što učiniti", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk, a što napraviti u tom slučaju otkrila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

"Ako vidimo lažno sniženje to treba prijaviti Državnom inspektoratu koji provodi nadzor i on može kazniti trgovca, ako se doista ispostavi da je sniženje lažno. To može javiti našoj udruzi, ali građani to osobno trebaju javiti i Državnom inspektoratu. Pozivamo građane da obavezno to prijavljuju da bi se ta loša praksa spriječila", poručila je Knežević.

I tijekom akcije trgovci trebaju istaknuti najnižu cijenu u posljednjih 30 dana.

"To je po zakonu i to je orijentacija potrošaču da može usporediti radi li se uistinu o značajnom sniženju. No, savjetovala bih kupcima da prije nego što se odluče kupiti nešto na sniženju i sami prije toga prošeću, zabilježe cijenu i kada bude sniženje onda provjere. Ako je doista sniženje, neka tek onda kupe", savjetovala je Knežević.

Naglasila je da su kazne dosta visoke za trgovce - do 26.000 eura.

Na upit jesu li u Hrvatskoj napokon stigla i prava sniženja kao i u drugim zemlja, naglasila je da se polako ide u tome smjeru, ali je i dalje još daleko od toga.

"I dalje ima obmanjućeg snižavanja, na izlogu piše do 70 posto, a kada kupac uđe unutra, samo je mali dio toga toliko snižen i većinom je riječ o proizvodima kojih se trgovac pokušava riješiti sa zaliha", naglasila je Knežević.

Državni inspektorat bio je u 194 nadzora u prva dva mjeseca u kojima je utvrđeno ukupno 34 prekršaja. polovica građana misli da su prepušteni na milost i nemilost trgovaca, a to i nije baš tako. Kupci imaju svoja prava sami ih treba znati.

