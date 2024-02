Branko Bačić objasnio što misli o Turudiću nakon svih poruka koje su puštene u javnost: "Ja nisam njegov odvjetnik, ali..."

Upravo dok je premijer Andrej Plenković držao novinsku konferenciju, Jutarnji list objavio je najnovije dopisivanje između Josipe Rimac i Milijana Brkića. Ona mu piše kako je Turudić bio kod nje te da je rekao kako može biti mirna jer nema privođenja. Žali se Brkiću da je dobila uznemirujuće informacije o razvoju istrage protiv nje.

Priču prati novinar Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić koji je razgovarao s potpredsjednikom Vlade Brankom Bačićem.

Čini se da nove poruke teško kompromitiraju suca Turudića. U njima se navodi kako je Josipa Rimac 2015. pisala da joj je rekao da neće biti uhićenja.

"O tom razgovoru bi prije svega trebalo pitati Josipu Pleslić i Milijana Brkića. Te riječi nije izrekao Ivan Turudić. Prema tome, ja ne mogu sada govoriti o tome kakva je to bila korespondencija", komentirao je Bačić.

Na pitanje novinara o tome kako je Brkić poslao link na članak s fotografijom Rimac i Turudića u jednom zagrebačkom restoranu te ju upozorio kako ne bi smjeli biti na javnom mjestu, Bačić je rekao da se toga sjeća, ali da je to pitanje za DORH koji je sam obustavio proces protiv Rimac.

"Nije to odredio niti Ivan Turudić niti je on bio u mogućnosti spriječiti njezino privođenje ili procesuiranje. To je isključivo bilo u nadležnosti DORH-a, koji te godine protiv nje nije proveo postupak i to samo po sebi dovoljno govori", smatra Bačić.

Potpredsjednik Vlade smatra i da nema razloga da javnost ne vjeruje prvom čovjeku DORH-a.

"Konkretno za Turudića se tri puta u posljednjih 15 godina provela procedura i postupak sigurnosne procjene i svaki puta je od tijela koja su za to nadležna dobio pozitivno mišljenje. Ja mislim da je to za nas u stranci i Vladi itekako bio argument i razlog da ga predložimo", istaknuo je Bačić.

Kako je moguće da javnost vjeruje čovjeku s ovakvim kontaktima, koji se vozi sa Zdravkom Mamićem nakon što protiv njega krene postupak na sudu čiji je predsjednik upravo Turudić, pitao je Krešić?

Bačić je ponovio da je tri puta provedena procjena - 2009. kada je na vlasti bio HDZ, 2014. kada je na vlasti bio SDP na čelu s Milanovićem i 2019. kada je ponovno vladao HDZ.

"Kome bi Vlada i Sabor trebali vjerovati kada je riječ o procjeni je li netko sposoban, podoban za provođenja zakona, ako ne institucijama?", komentirao je Bačić.

U nastavku se osvrnuo na to što će se dogoditi ako jednog dana slučaj Josipe Rimac dođe upravo na Turudićev sud.

"Ja nisam njegov odvjetnik, ali u svim ranijim postupcima, kao sudac i predsjednik Županijskog suda ili uskočki sudac, je presuđivao na način da mu to prijateljstvo ili rodbinska veza nije bila prepreka da njegov sud donese presudu u kojemu je prije svega dao do znanja da mu je pravda bila presudna", zaključio je potpredsjednik Vlade.

