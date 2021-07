Dva broda koja su na zagrebačkoj obali rijeke Save usidrena 17 godina otplutala su dva dana zaredom. Na Savi je danas bio i reporter Domagoj Mikić, koji je razgovarao s vlasnikom brodova.

Područje Save u nadležnosti je Lučke kapetanije Sisak, a reporter Domagoj Mikić je razgovarao s lučkim kapetanom koji je otkrio da vlasnik ima dvije opcije - premjestiti brodove u Sisak ili ih dati u rezalište. Rok je 1. listopada.

Kada se brod, iz sada neutvrđenih razloga, odvezao, srećom nije otplutao predaleko jer bi tada mogli nastati problemi. Mario Benković, zapovjednik vatrogasne postrojbe Novi Zagreb, rekao je da je vodostaj Save bio viši, brod je mogao oštetiti i željeznički most.

Mario Benković i Domagoj Mikić (Foto: DNEVNIK.hr)

U dvije akcije sudjelovalo je 40 ljudi, specijalno vozilo HV-a (tenk za izvlačenje) i 20-ak ostalih vozila. Trošak iznosi od 5000 do 10.000 eura.

Vlasnik imao plan

Vlasnik četiriju brodova Veljko Kosanović, rekao je da troškove izvlačenja brodova ne može platiti jer nema novca za to. Brodovi stoje već 17 godina na rijeci, a njegov plan je od prvog dana jasan.

''Da se oplemeni rijeka Sava u Zagrebu. Da nešto bude na njoj. Ovo je jedini grad u svijetu ovih razmjera koji nema ništa na rijeci. Nije logično da nema ništa'', komentirao je vlasnik.

Svih ovih godina nije ništa poduzeo jer - nema novca. ''Kad sam spreman nešto napraviti, onda ću napraviti, ako se bude moglo'', dodao je.

Ovisno o njegovoj mogućnosti, odlučit će što će biti s brodovima do 1. listopada, kada odluka mora biti provedena.

"Netko ih je odvezao. Sumnjam na nekoga, prijavit ću to policiji. Pretpostavljam, netko je morao napraviti tko je to znao. Ima krug ljudi koji su znali i zašto su to napravili'', komentirao je.

Iz policije su potvrdili da će provoditi pojačana obilaženja na tom području da ne bi opet brodovi plutali bez nadzora po rijeci Savi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr