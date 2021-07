Dan nakon što je Dnevnik Nove TV otkrio da su petorica hrvatskih vojnika bila pozitivna na droge - priča je dobila nastavak. Pokrenuti su stegovni postupci, kreću nove provjere i racije u sustavu, a i predsjednik šalje znakovitu poruku. Ali nitko ne nudi odgovor - kako je droga završila u njihovim rukama.

Preko njihovog ponašanja nije se prešlo - u vojsci neće ostati. Četvorica specijalaca i vojni policajac koji su bili pozitivni na droge - stegovno će odgovarati.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov jesu li u međuvremenu doznali otkud je droga stigla i o kojim je količinama bilo riječ, general bojnik Ivica Olujić, direktor Glavnog stožera OSRH je kazao: "Ne mogu odgovoriti na to pitanje, indicije postoje otkud je. O količinama i ostalom, ne mogu. Ono što je bitno za reći da je korištenje droge u vojarni i izvan nje - isto. To je neprihvatljivo!"

Još nisu utvrdili je li među tim vojnicima bilo preprodavača i jesu li to radili dok su bili na dužnosti i unutar službe, ali nadzor s ovim ne staje.

"Što se tiče vojne policije ne mogu reći je li to jedini slučaj, to je jedini za kojeg znam, ali radit ćemo provjere i u vojnoj policiji", najavio je Olujić.

Na pitanje u kojoj mjeri su zapovjednici imali saznanja o svemu što se događa, odgovorio je: "Oni koji su trebali znati su znali".

Službene potvrde nema, ali neslužbeno se može čuti da krak istrage vodi i do jedne od korupcijskih istraga u glavnom gradu.

"Ne, ne, nije mi to poznato, ne mogu", naveo je Olujić. Slučaj još istražuju i vojna policija i tužiteljstvo.

Predsjednik Milanović oprezan

Pa je i predsjednik Zoran Milanović oprezan i ne žuri sa zaključcima.

"Znam puno, pričekajmo da istraga završi", kazao je Milanović i na pitanje o tome jesu li to trebali znati zapovjednici, spriječiti vojno-obavještajna agencija, dodaje: "Pričekajmo, tko vam kaže da nisu, pričekajmo da istraga uđe u zreliju fazu".

Milanović ponavlja da će propuste kazniti i komentira kako je ovo sve nezgodno za MORH i Oružane snage te dodaje: "Nije to sramota, to je sastavni dio života, devijacija za života. Za to se odgovara i to snosi svoje posljedice..."

Jedan od aktera afere radio je i na osiguranjima štićenih osoba u brojnim situacijama.

Milanović nakon svega znakovito: "Radi se o problemima s kojima se susreću sve vojske. Vojnici nisu bečki dječaci, to su ljudi, posebno muškarci, koji žive jedan vrlo grub i specifičan život, i među njima se, naravno, uvijek nađe onih koji želi prečicom, pa ih se onda ulovi, dobro je što su presretnuti, nisu slučajno, kao što vi kažete pali, nego ih je netko ubrao. Netko je gledao koju će voćkicu skinut - to je radio sustav."

Racije u timovima sa psima

Jedan od bivših načelnika kriminalističke policije - ovakvih i sličnih situacija se nagledao. U racije su odlazili u timovima i s psima - tajno i bez najave. Droga je u vojarne najčešće dolazila vikendima.

Umirovljeni pukovnik Ante Glavan, bivši načelnik kriminalističke vojne policije poručuje: "To nije bila opojna droga koja se prodavala u vojarni, već su to uglavnom vojnici nosili za osobne potrebe. Naravno, detektirali smo kroz to i nekoliko dilera koji su obilazili vojarne i nudili tokom cijelog tjedna".

Pokaže li istraga da ih je bilo i u ovom slučaju kaže - bit će to puno ozbiljniji problem.

"Onda bi to bio dio neke šire priče koja ne bi završavala u oružanim snagama, već bi bio jedan od krakova koji korijen vuče iz civilstva", dodao je Glavan.

Sve to sada treba ispitati.

