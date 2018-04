Sutkinja londonskog suda odredila je da Ivica Todorić može biti izručen Hrvatskoj jer je on i njegovi branitelji nisu uvjerili da se protiv njega vodi politički motiviran proces i da neće imati pravedno suđenje u Hrvatskoj.

Ivica Todorić na londonskom je sudu izgubio prvu bitku, no on odluku o izručenju smatra pobjedom. Sutkinja je odredila da može biti izručen Hrvatskoj jer je Todorić i njegovi branitelji nisu uvjerili da se protiv njega vodi politički motiviran proces i da neće imati pravedno suđenje u Hrvatskoj.

Iz Londona se za Dnevnik Nove TV javila reporterka Josipa Krajinović. "Možemo samo pretpostavljati da Todorić vjeruje kako će se uspjeti izvući iz ovog problema s kaznenim postupkom. I rekao je da mu nije namjera ostati živjeti u Londonu nego vratiti se u Hrvatsku.

Naravno, veliko je pitanje kako će proći u žalbenom procesu koji najavljuje. Slijedi sada složen postupak sa zahtjevima za žalbu i svim drugim rokovima i višim sudovima na kojima postoje mogućnosti žalbe. Sve to, kako nam govore pravni stručnjaci ovdje u Londonu, može potrajati nekoliko mjeseci. Todorić sve to vrlo dobro zna, njemu je, čini se, namjera da dobije što više na vremenu kako bi sa slobode pripremao svoju obranu.

Bilo je danas upitno i hoće li ostati na slobodi, ali kod odluke sutkinje prevagnuli su argumenti obrane da je Todoriću dosad blokirano 64 milijuna eura u Hrvatskoj i inozemstvu, naveli su i da je Todorićeva supruga prodala kuću svojih roditelja i s tim novcem, a riječ je o 250 tisuća eura, plaćeno je 100 tisuća funti jamčevine te drugi životni troškovi. Sada Todoriću s još ograničenijom slobodom kretanja u Londonu preostaje pokušati uvjeriti viši sud da je ovaj pogrešno odlučio", rekla je reporterka Krajinović.

A što Ivicu Todorića čeka ako bude donesena konačna odluka o njegovu izručenju, zna reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac. "Nakon što rješenje o izručenju postane pravomoćno i izvršno, MUP ima rok od dva mjeseca u kojem može zatražiti Todorićevo prebacivanje u Hrvatsku. Kako će se to tehnički izvesti, stvar je dogovora između dviju zemalja. Jedna je opcija da engleski policajci preprate Ivicu Todorića u Hrvatsku, a druga je da djelatnici MUP-a odu po njega u London i preprate ga natrag u Zagreb. Kada Todorić dođe u Zagreb, bit će doveden u Remetinec, u pritvorske prostorije.

Za oečkivati je da će se njegovi odvjetnici žaliti na odluku o istražnome zatvoru. U tom slučaju sudac može odlučiti da će ga se pustiti na slobodu uz jamčevinu. Zbog cijelog bi slučaja to mogla biti jedna od najvećih jamčevina ikada određenih u Hrvatskoj.

Ono što još valja istaknuti jest da optužnica u ovom slučaju još nije podignuta - nije ni mogla biti, jer istraga još uvijek traje. Tek kada završi istraga, može se podignuti optužnica. Ona će pak imati jedan ograničavajući faktor - u njoj će moći stajati samo one točke koje su navedene u zahtjevu za izručenje. Pokaže li daljnja istraga bilo kakve nove dokaze koji bi mogli dodatno teretiti Ivicu Todorića, sve to neće se moći uvrstiti u optužnicu bez da se za to dobije dozvolu onoga tijela koje je i dozvolilo izručenje - engleskog suda", rekla je reporterka Štrbac.

