Ivica Todorić, bivši šef i vlasnik Agrokora, dao je izjavu za medije po izlasku iz zgrade suda u Londonu, nakon ročišta na kojem je odlučeno da nema prepreka njegovom izručenju Hrvatskoj.

Todorić je po izlasku iz zgrade suda u Londonu rekao da je bio na saslušanju isključivo zbog azila. Odluku da će ga se izručiti, kaže, očekivao je.

"Očekivao sam ovakvu odluku i ona je meni potpuno razumljiva", rekao je novinarima Todorić.

Na pitanje misli li da će biti izručen, Todorić odgovara - "Ne, ja ću sam doći u Hrvatsku. Mislite da sam ovdje došao da bih ostao?"

"Mene se želi napraviti kriminalcem i da sam nešto ukrao i loše napravio. Mediji su isto dosta u tome sudjelovali", nastavio je Todorić.

Todorić se pita, kad je riječ o optužbama za krađu protiv njega, kako to da se ne ispita kako to da je Ante Ramljak mogao prodati njegovu Medveju.

Protiv izručenja će se boriti tako, kaže, da će sam doći u Hrvatsku.

"Sve zakonske mogućnosti koje engleski zakon ima ću iskoristiti. Moj prvi plan je da dođem u Hrvatsku", naglasio je.

Na pitanje o odugovlačenju i njegovoj mogućoj taktici da čeka da prođe istraga, Todorić kaže neka oni koji ga optužuju pokažu što je to točno ukrao.

"Mene proganjaju gospođa Dalić, gospodin plenković i gospodin Božinović", poručio je.

Na pitanje novinara kako se osjeća, Todorić kaže da se osjeća perfektno. Dodaje da on in njegova supruga troše skromno, do 50 funti dnevno, tijekom čitavog boravka u Londonu.

Todorić naglašava da je ušao u trag mafiji koja radi protiv njega.

Dodao je da će prema premijerima nekoliko europskih država ići s tužbama i u tom smislu je spomenuo Knighthead.

"Ponovno sam danas pobijedio, ponovno idem dalje", rekao je. "Doći ću u Hrvatsku da ove koji su to napravili, da ih se izruči", poručio je na kraju.