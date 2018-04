Politički tajnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja izjavio je u ponedjeljak novinarima da je zaključak Westminsterskog suda po kojem nema prepreke izručenju Ivice Todorića jer posrijedi nije politički motivirano suđenje u Hrvatskoj potvrdilo njihove tvrdnje da je politika do dolaska Mosta nezavisnih lista štitila Todorića.

Sud je u slučaju Todorić zaključio da nema prepreke izručenju jer nije posrijedi politički motivirano suđenje u Hrvatskoj, rekao je Grmoja. Time se, dodao je Grmoja, potvrđuje ono što Most otpočetka govori, a to je da je Todorić dva desetljeća imao potporu politike i medija, da je uživao bezrezervnu podršku najviših instanci te da nije bio izvrgnut političkom progonu. "Dapače, do pojave Mosta politika ga je štitila", zaključio je Grmoja.

Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot odobrila je u ponedjeljak izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj jer nije pronašla dokaze da ga se politički progoni, a osnivač Agrokora ima sedam dana za žalbu.

Pravomoćnu odluku o izručenju Hrvatskoj Todorić će čekati na slobodi, ali uz strože mjere opreza pa će se umjesto dvaput tjedno, u nadležnu lonodnsku policijsku postaju morati javljati svaki dan, a nakon 21 sat ne smije napuštati kuću.

Nakon odluke londonskog suda Todorić je kazao kako planira uskoro vratiti se u Hrvatsku. "Ponovno sam pobijedio, ponovno idem dalje", kazao je okupljenim novinarima. (D.B./Hina)