Prve kazne stižu Zagrepčanima koji nisu pravilno ili nisu uopće koristili ZG vrećice. Kazne nisu male, kao ni broj upozorenja koji je do sada izdan. A jedan bivši ministar financija reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić otkrio je što ga brine više od samih kazni.

Stižu kazne zbog nekorištenja plavih vrećica. Za to vrijeme, kontejneri su puni kao šipak, a vrećice razbacane po podu. Do sada je Grad slao upozorenja, ali od sada pa nadalje stižu samo kazne.

"Na žalost naši ljudi ne reagiraju na preporuke, savjete nego jedino kad ga po džepu opalite", smatra Nikola iz Zagreba.

"Nije humano da se kazne naplaćuju, vidite u kakvim uvjeti ljudi nažalost žive i da je situacija katastrofa", smatra Ivanka iz Zagreba.

Već je izdano više od dvije tisuće upozorenja, a na licu mjesta napisano nekoliko stotina kazni. Po novome, kazne će sada stizati uz račune. Ako u miješani komunalni otpad bacite bilo koju drugu osim ZG vrećicu, možete platiti kaznu do 65 eura, a za pravne osobe ona može biti do čak 130 eura.

Nekada su financije bile njegov resor. Danas građanina Zdravka Marića brinu obične teme.



"Nisam čuo koliko bi bile kazne i hoće li one biti, nisam baš upoznat s detaljima da bih nešto mogao komentirati, meni je važno samo da se smeće odvozi", poručuje bivši ministar.

Na pitanje je li zadovoljan odvozom otpada, Marić se nasmijao: "Baš zato sam i rekao da je meni važno da se odvozi smeće", kaže.

Komunalni redari i radnici Čistoće na terenu provjeravaju poštuju li se pravila.

"Imaju svoje metode, utvrde identitet na različite metode, od kamera do sadržaja vrećica i uz to će neki od korisnika prvi put to vidjeti na svojim računima, vdijet će na koji načiun je utvđeno da se radi o njima", poručuje gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević odgovarajući na pitanje kako će se utvrditi tko krši pravila.

Vesna Stefanović je predstavnica stanara. U zgradi kaže nema videonadzor pa ne zna kako će se znati tko je krivo bacio krivu vrećicu.



"A kako ćemo mi otkriti tko to baca? Pa oni su rekli da će to komunalni redari, ako je tome tako pa nek izvole dođu i kontoliraju. Nemamo videonadzor, pa neće sad svaka zgrada kao što su sjetili i sa spremnicima plaćati kamere da bi mi konstatirali smeće", napominje.

Iz udruge Ekologija grada kažu da je Tomaševićev novi sustav otpada nemoguć.

"U ovom trenutku u zagrebačkom Holdingu nema osobe koja u svom ugovoru o radu ima kopanje po vrećama smeća", kaže Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada. Trenutačno se dijele samo pojedinačne kazne, a kazne za cijelu zgradu, ne utvrdi li se krivac, još se neko vrijeme neće naplaćivati.

