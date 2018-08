Jedan od pozitvnih primjera kako treba ulagati u zdravstvo je općina Primošten koja nije mogla čekati državu ni druge institucije.

Netom prije uključenja u Dnevnik Nove TV reporter Nove TV Mario Jurič obišao je novu ambulantu u Primoštenu, a s obzirom da se radi o općini s 300 tisuća stanovnika velika je to stvar za ovaj grad. U nju je uloženo čak 15 milijuna kuna.

Načelnik općine Stipe Petrina na upit zašto su odlučili uložiti toliku količinu novca u izgradnju zgrade odgovorio je da je to zato jer je jedina gospodarska grana Primoštena turizam. "Ako želimo veću kvalitetu gostiju jasno je da im moramo ponuditi bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu“, rekao je Petrina.

Na pitanje kako su uspjeli prikupiti novac jer država i neke druge institucije govore da se nema novca, Petrina je kazao: "Novac je samo posljedica dobro ili loše obavljenog posla. Općina Primošten obavlja izuzetno dobar posao i ima novca, država obavlja jako loš posao i nema novca. Zato te koji obavljaju jako loš posao treba hitno smijeniti", kazao je načelnik.

Na pitanje je li tražio pomoć drugih u sufinanciranju objekta Petrina je rekao da su tražili novac od države i nudili za zamjenu jednu zgradu, no bez uspjeha. "Županija je učestvovala s 90 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju, ali čitavo vrijeme, od ideje do potpisa ugovora dvije godine kasnije, imali smo dogovor s Općinom Rogoznica, s obzirom da je ova zgrada, odnosno Dom zdravlja, gravitira jednoj drugoj općini. Ali oni su nas radi političkih razloga, jer je zabranio županijski HDZ Šibensko-kninske županije, napustili. Mislili su da mi nećemo imati novca. Ali ponavljam, novac je najmanji problem kod nas, i u našoj zemlji", istaknuo je Petrina.

Kazao je da timova zasad ima dovoljno. Ipak za kompletan tim T1 hitne pomoći koji se sastoji od pet timova, nedostaje jedan tim. "Bio je prijedlog da to plati pola općina Rogoznica, a pola općina Primošten, ali je općina Primošten to odbila jer je isfinancirala kompletno. Smatramo da je više od 70 posto intervencija na području općine Rogoznica, da to trebaju platiti i županija i općina Rogoznica."

Da bi zdravstvena skrb bila na pravom nivou potrebne su još neke stvari. "Mi smo tražili dva tima za turističku ambulantu, to smo ranijih godina imali, ali već tri godine namamo jer nas županija bojkotira jer smo se usudili razotkriti njihovu pljačku. Županija je pljačkala jedinice lokalne samouprave naplaćujući taj turistički tim 42 tisuće plus PDV. Mi smo plaćali kao i svi vjerujući. Ali kad smo izanalizirali sve troškove ispostavilo se da je taj trošak samo 17 tisuća kuna. Nismo htjeli taj županijski reket plaćati. Pravomoćno je završeno u korist općine Primošten. Dom zdravlja šibensko-kninske županije to je izgubio, mi smo bili pravomoćno u pravu. I otada nam više ne daju, bojkotiraju nas", zaključio je Stipe Petrina.

