Općina Primošten ima pet defibrilatora i novu zgradu zdravstvene ambulante od 850 četvornih metara vrijednu 15 milijuna kuna, iako se radi o maloj općini od tek 3000 stanovnika.

"Stara ambulanta i Dom zdravlja bili su u katastrofalnom stanju, u njih smo uložili više od 15 milijuna kuna. Sredstva su uložena u kompletno opremanje zgrade razdoblju od 2013. do 2015. godine, kad je Dom zdravlja dobio uporabnu dozvolu. Naravno da postoje planovi i za daljnja ulaganja", za DNEVNIK.hr otkriva načelnik Primoštena Stipe Petrina.

Općina je prošle godine kupila četiri defibrilatora koja je platila 103 tisuće kuna, a kasnije je nabavljen još jedan. Svi oni smješteni su na frekventnim lokacijama kako bi bili pri ruci u slučaju potrebe za njihovom uporabom. "Može se dogoditi da nekome zatreba neki od tih defibrilatora koje smo nabavili. Činimo sve što je u našoj moći kako bi se smanjila mogućnost da se smrt zbog nedostatka opreme dogodi u Primoštenu. U tom slučaju, tih 100 tisuća kuna je ništa. Novac je samo posljedica dobro ili loše obavljenog posla", smatra Petrina.

"Kujundžić je trebao dati ostavku"

U Zaprešiću je preminuo 22-godišnji mladić, a njegova smrt otvorila je pitanja opremljenosti i učinkovitosti liječničkih timova u hitnoj medicini. Petrina smatra kako je ministar zdravstva Milan Kujundžić trebao dati ostavku nakon smrti mladića u Zaprešiću. "Bez obzira na to bio on kriv ili ne, u takvim situacijama ministar mora dati ostavku. Ali što je u Hrvatskoj normalno? Nazvati majku nesretnog momka 'jadnicom', to je dno dna. Druga stvar, ministar nema baš nikakvog dodira sa stvarnošću, a to se vidjelo po njegovoj rečenici da su za problem nedostatka liječnika u Hrvatskoj krive bogate zemlje koje su nam liječnike ukrale. Samo jedno pitanje treba postaviti ministru - zašto mi nismo bogata zemlja? Imamo baš sve preduvjete i komparativne prednosti da budemo, ne bogata, nego izuzetno bogata zemlja, a mi to nismo. I to je problem. Ti ljudi (ministri, op.a.) nemaju baš nikakav dodir sa stvarnošću", kazao je Načelnik Primoštena Stipe Petrina.

Tvrdi kako ih je županija potkradala

Ulaganje u defibrilatore i zgradu ambulante nije jedino ulaganje Općine Primošten u zdravstvo, napominje Petrina: "Ranijih godina financirali smo dva tima turističke ambulante, sve dok nismo otkrili kako nas županija vara i krade. Po timu su nam naplaćivali 42 tisuće kuna + PDV, a nismo dobivali ono što smo trebali dobiti i što je činilo kompletan liječnički tim. Kasnije smo iskalkulirali kako je svaki tim koštao 17 tisuća kuna. Dakle, potkradali su nas. Zadnju godinu nismo željeli platiti te račune, nego smo tražili novi, realniji obračun. Spor je završio na sudu, gdje je županija izgubila postupak i otada, usprkos našim traženjima turističkih timova liječnika, oni ne žele s nama razgovarati."

Radi se o velikom financijskom ulaganju za općinu od tek 3000 stanovnika. Petrina smatra kako je novac odraz dobrog ili lošeg gospodarenja. Ne skriva dobru financijsku situaciju u kojoj se nalazi općina Primošten: "Mi u ovom trenutku na svojem računu imamo 40 % iznosa našeg godišnjeg proračuna bez ijedne lipe obaveza. Zamislite situaciju da je to na razini države. 40 % od 130 milijardi na računu države koja ne bi imala nikakvih obaveza niti dugovanja - što bi se s tim novcem sve moglo napraviti? E, to je razina na kojoj posluje Primošten danas."

Jedini troškovi - "službeno gorivo i mobitel"

Dodaje da je do takvog financijskog stanja došlo promjenama u samom početku. "Mi smo došli 2001. godine i zatekli smo 12 ljudi u općinskoj administraciji. Zahvalili smo se četvorici, ostalo nas je osam. Danas, nakon 16 godina, i dalje nas ima osam. Naši susjedi 5 kilometara južnije u Općini Rogoznica, koja iz političkih razloga pod pritiskom HDZ-a nije željela sudjelovati u financiranju nove zgrade ambulante, ima 15 zaposlenih. To su veliki izdaci, godišnje više od milijun i pol kuna. Dakle - jedan četverogodišnji mandat je šest milijuna kuna. Prenesite to na razinu države pa ćete dobiti sume od kojih boli glava. Druga stvar je poslovanje općine u kojem sve što se radi ide na javni natječaj. Uvijek se prihvaća najpovoljnija ponuda i najveća kvaliteta i to je to", kazao je načelnik Općine Primošten Stipe Petrina.

Općini Rogoznica poslali smo upit o nesudjelovanju u troškovima opremanja nove zgrade. Kako doznajemo, načelnica Sandra Jakelić na godišnjem je odmoru, pa ćemo odgovor iz Rogoznice objaviti čim ga dobijemo.

"Osim toga, nijedan vijećnik niti član ondašnjeg poglavarstva u Primoštenu već 17 godina nije primio niti lipu za svoj politički rad jer mi smatramo da, ako je netko u politici i želi odlučivati o nekome drugome i želi voditi nekoga drugoga, najprije treba pokazati kako se to radi na svojem primjeru. Mora prvo sebe srediti. Ako to ne može i ako mu politika služi kao izvor egzistencije, što će nam takav?" pita se Petrina. Navodi primjer Šibensko-kninske županije u kojoj župan i troje dožupana godišnje koštaju više od milijun kuna. "Općinu Primošten načelnik i donačelnik ne koštaju ništa. Načelnik mjesečno potroši 1200 - 1600 kuna službenog goriva i cca 130 kuna mobitela i to su svi troškovi", zaključuje Petrina.