Petrina je priveden na zadarski Općinski sud jer je 2006. godine uklonio stupove na kojima su se nalazili telekomunikacijski uređaju. On tvrdi da je riječ o namještenom sudskom procesu.

Načelnik Općine Primošten, Stipe Petrina, priveden je na Općinski sud u Zadru. Uoči ročišta, koje je zbog nedolaska jednog od osumnjičenih odgođeno za kraj svibnja, Petrina se obratio novinarima.

Tvrdi da je riječ o besmislenom i namještenom sudskom procesu. Petrini i primoštenskom komunalnom redaru sudi se jer su 2006. godine uklonili stupove na kojima se su nalazili telekomunikacijski uređaji.

''Naravno, mi smo maknuli, Općina Primošten je temeljem urednog rješenja o izvršenju makla te stupove i to nije sporno i to je sve temeljem ovlasti koje jedinica lokalne samouprave uživa. To su stupovi s brda Gaj, radi se o tri stupa koja su bila na općinskom terenu'', komentirao je Petrina.

