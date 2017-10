Iz Autonomne ženske kuće Zagreb (AŽKZ) u srijedu su priopćili kako su užasnuti izjavom "izvora bliskog vrhu lokalnog HDZ-a" jer, kako ističu, nedvosmisleno već sada za cilj ima rasterećenje požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića od svake krivnje i odgovornosti za nasilje u obitelji koje je počinio prema supruzi.

U priopćenju, Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ) osvrće se na izjavu "izvora bliskog vrhu lokalnog HDZ-a" koju su u prenijeli mnogi mediji: "Incident se dogodio. Svi znaju za njihove obiteljske probleme, no priča je predimenzionirana. Udario ju je samo jednom. Ona je već poslijepodne viđena kako hoda gradom. Mediji su predimenzionirali sve. Župan sam neće dati ostavku jer bi to značilo nove izbore, no nije isključeno da Zagreb odluči drugačije."

"Ne radi se o incidentu kako to navodi 'izvor blizak vrhu lokalnog HDZ-a' - radi se o kontinuitetu nasilja nad suprugom. Ne radi se o njihovim obiteljskim problemima - radi se o kontinuiranom nasilju kojem je gospođa Tomašević bila izložena. Obiteljski problemi su nesuglasice i možda svađe u obitelji, no nikako ne uključuju i fizičko nasilje protiv žene", ističu iz AŽKZ.

Također ocjenjuju da priča nije predimenzionirana te dodaju da aktivistice AŽKZ-a vjeruju da je gospođa Tomašević, kao i svaka druga žena žrtva nasilja, za sada iznijela u javnost samo jedan mali dio vlastitog iskustva života sa nasilnim partnerom.

A na tvrdnju da ju je suprug udario "samo jednom" pitaju zar je moguće da liječnici pri pregledu 'od samo jednog udarca' utvrde više manjih podljeva, tragove prstiju veličine tri puta dva centimetra, kao što je opisano u bolničkoj crvenoj prijavi. "Mislimo da je odgovor na ovo pitanje svima jasan", poručuju.

Za nasilje je odgovoran počinitelj, a ne žrtva

S indignacijom odbacuju i objašnjenje da je gospođa Tomašević "već poslije podne viđena kako hoda gradom".

"Ne preostaje nam ništa drugo nego se poslužiti cinizmom. Nakon što je dobila batina, žena je još u stanju hodati. Očito ju župan Alojz Tomašević nije pretukao dovoljno. Eto, zahvaljujući objašnjenju problema koje nudi 'izvor blizak vrhu lokalnog HDZ-a' gospođa Tomašević već je isto poslijepodne mogla hodati gradom. Aktivistice AŽKZ-a takvo objašnjenje odbacuju s indignacijom", stoji u priopćenju koje je potpisala Neva Tŏlle.

Iz AŽKZ smatraju da se na taj način pokušava rasteretiti nasilnog partnera krivice i odgovornosti za nasilje koje je počinio.

"Za nasilje je uvijek kriv i odgovoran počinitelj - nikada njegova žrtva", ističu te pozivaju 'izvor blizak vrhu lokalnog HDZ-a' da se bez odgode, osobno javno identificira imenom i prezimenom, "ako ima hrabrosti u 21. stoljeću javno se zalagati za nasilje protiv žena".

"Takve izjave predstavljaju govor mržnje prema ženama, diskriminaciju žena i bagateliziraju problem nasilja protiv žena. Protive se zdravom razumu, pozitivnim propisima RH i svim međunarodnim dokumentima kojih je RH potpisnica", naglašavaju iz AŽKZ.

Gospođi Mari Tomašević nude podršku i pomoć u izlasku iz teške situacije te je pozivaju da nazove na njihov besplatni broj 0800 - 5544. (Hina)