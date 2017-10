SDP je pozvao HDZ-ovog župana požeško-slavonskog Alojza Tomaševića da podnese ostavku zbog obiteljskog nasilja za koje ga je prijavila supruga. SDP-ov zastupnik iz Požege Zdravko Ronko kaže kako se u gradu sve znalo već duže vrijeme te tvrdi da je znao i HDZ.

"Očekujemo od župana da podnese ostavku, a ako je neodlučan, potičemo gospodina Plenkovića na ovakvu mogućnost, da izvrši na njega pritisak", rekla je Sabina Glasovac na konferenciji za novinare Kluba SDP-a u Saboru.



Podsjetimo, Mara Tomašević prijavila je supruga za obiteljsko nasilje, a kazala je i kako je ranije uputila dva pisma premijer Plenkoviću kako bi mu ukazala da iz osoba poput njezinog supruga ne može biti župan. Premijer je potvrdio da jedan njezin mail, tek sada kada je sve izašlo u javnost, pronađen u tajništvu stranke te da mu je žao da za to sve nije znao ranije.



Zdravko Ronko, SDP-ov zastupnik iz Požege, kaže da se u gradu znalo za nasilje u obitelji Tomašević, a znali su za njega, tvrdi, i pokušali smiriti situaciju i u lokalnom HDZ-u, ali i u vrhu stranke u Zagrebu.



"Požega je mala sredina, naravno da se znalo, i vrh HDZ-a u Zagrebu je to jako dobro znao. Naravno da se gospođa obratila premijeru, vodi se brakorazvodna parnica, i prvi puta je tu bilo dosta utjecaja i onih koji su to pokušali smiriti u samom gradu i srediti", rekao je Ronko i podsjetio kako je Plenković išao u Požegu "peglati" situaciju i kada je HDZ-ov gradonačelnik "izmlatio novinara" a sad pokušava "ispeglati" obiteljsko nasilje.



Glasovac je istaknula kako je točno da je premijer i predsjednik HDZ-a reagirao na prijavu supruge protiv HDZ-ovog župana, ali tek kada je nasilje postalo javno i medijski dostupno.



"Svi su šutjeli dok se nije dogodilo to da se od toga više nije moglo bježati. Onog trenutka kad je obiteljsko nasilje postalo javno, vjerojatno su se u HDZ-u pobojali za svoj imidž", ustvrdila je Glasovac.