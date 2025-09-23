Mnogi se pitaju štedi li ova funkcija gorivo tijekom vožnje: Vozači ovo moraju znati prije nego što je deaktiviraju

Gasi li se motor vašeg automobila kad god se zaustavite? Automatski start-stop je funkcija vozila koja isključuje motor kada se vozilo zaustavi radi uštede goriva. Motor se ponovno pokreće čim vozač otpusti pritisak s kočnice.

Ova značajka može biti korisnija nego što mislite, posebno za vozače koji troše puno goriva. A mnogi se pitaju koliko automatski start-stop zapravo utječe na potrošnju goriva.

Da li automatski start-stop stvarno štedi gorivo?

Proizvođači automobila naporno rade kako bi proizveli vozila koja su učinkovitija u potrošnji goriva za potrošače. Ta vozila sagorijevaju manje fosilnih goriva i kao rezultat toga, vozačima omogućuju produljenje vožnje po spremniku goriva. Proizvođači su razvili nekoliko tehnoloških inovacija i značajki kako bi uštedjeli što više goriva, uključujući hibridne motore i posebne funkcije koje daju prioritet učinkovitosti, piše USA Today.

Automatska start-stop značajka možda ne ostavlja dojam kao da ima ogroman utjecaj, ali može napraviti veliku razliku ovisno o tome koje vozilo vozite i gdje ga vozite. Prema nekim izračunima vozači mogu vozeći po gradu uz korištenje automatskog start-stop sustava domet vožnje produljiti za više od 30 kilometara po spremniku goriva.

Start-stop sustav Foto: Getty Images

Testiranje koje je provelo Društvo automobilskih inženjera (SAE) pokazalo je da bi funkcija automatskog pokretanja i zaustavljanja mogla poboljšati potrošnju goriva za 7% do 26%. Automatsko pokretanje i zaustavljanje doista čini vozila učinkovitijima, posebno u gradovima gdje su česta zaustavljanja i kretanja u prometu.

Je li automatski start-stop loš za vaš automobil?

Automatski start-stop može biti dobar za potrošnju goriva vašeg vozila, ali može li ta značajka imati negativne nuspojave na vaš automobil? Alex Knizek, zamjenik direktora za razvoj auto testova u Consumer Reportsu, kaže da "ponekad postoji uobičajena zabluda da su ovi sustavi loši za motor ili starter". Knizek dodaje da su vozila "dizajnirana za ovu funkciju", ali "postoji mogućnost da će im trebati održavanje ili popravak u budućnosti".

Ova značajka sama po sebi nije loša za vaše vozilo, ali postoji mogućnost da će ga mehaničar trebati servisirati nakon redovitog trošenja. Uz to, ušteda goriva vrijedi rizika za neke vozače koji žele prijeći dodatne kilometre tijekom gradske vožnje.

Mnoga vozila koja imaju automatski start-stop sustav poput velikih kamiona ili SUV-ova pune veličine obično troše više goriva od manjih vozila. Uključivanje ove značajke omogućuje vozačima većih vozila da ostvare veću potrošnju goriva u gradovima.

Vozači mogu isključiti ovu značajku kako bi izbjegli teškoće uzrokovane redovitim tutnjanjem i bukom motora prilikom pokretanja, ali time se gubi prednost uštede goriva i produljenje dometa vožnje. Funkcija se lako može isključiti pritiskom na gumb ili zaslon.