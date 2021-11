U sedmoj epizodi projekta Startaj Hrvatska partnera Nove TV i SPAR Hrvatska gledatelji su imali prilike vidjeti priču Brankice Borović i Paola Alessandra Maria iz Radučića, koji su predstavili svoje proizvode, prirodnu krema za lice i gel za tuširanje s magarećim mlijekom. Zašto su se odlučili na proizvodnju prirodne kozmetike i što je sve bilo potrebno, donosi Informer.

Užurbani ritam života, posao, ali i gradske gužve ponekad utječu na motivaciju. Upravo ona, kao i mir i zadovoljstvo ključ su uspjeha svake poduzetničke priče. Toga su bili svjesni Brankica Borović i njezin suprug Paolo Alessandro Mari koji su odlučili napustiti život u Rimu i potražiti svoje sretno utočište u Radučiću kraj Knina.

Tamo su pronašli svoju oazu mira, ali i mjesto u kojem su pokrenuli proizvodnju prirodne kozmetike, koju su prijavili na projekt Startaj Hrvatska. Njihovi proizvodi Prirodna krema za lice s magarećim mlijekom i Gel za tuširanje s magarećim mlijekom našli na policama svih INTERSPAR hipermarketa i odabranih SPAR supermarketa diljem Hrvatske.

"Do toga je došlo tako što mi uzgajamo magarice i imamo farmu magarica i muzemo njihovo mlijeko. Inače se bavimo prirodnom kozmetikom pa smo pomislili zašto ne bismo to dvoje spojili u jednu priču i napravili nešto čega trenutno nema na tržištu", rekla je Brankica Borović, kandidatkinja projekta "Startaj Hrvatska".

"Ja pratim sirovine mlijeko, smilje i proces transformacije. Poslije Brankica ide u laboratorij koji se proteže na tri stotine metara", kaže Paolo Alessandro Mari, kandidat projekta "Startaj Hrvatska".

Pitali smo ga može li Hrvatska biti tržište za prirodnu kozmetiku. Odgovara: "Naravno da može, Hrvatska ima velikog potencijala."

Zbog svoje poslovne ideje život u gradu zamijenili su seoskim životom i sad proizvode kozmetiku s imenom njihove kćeri!

Ameriku i Rim zamijenili su Dalmatinskom zagorom! Ovi su se hrabri ljudi odlučili ostaviti velike poslovne karijere i otišli na selo živjeti vlastiti san

Proizvodnja prirodne kozmetike bio je logičan odabir jer je život koji žive okružen životinjama i ljekovitim biljem nudio sve ono što im je potrebno za proizvodnju.

Brankica kaže: "Kada se pojavila prilika za Startaj Hrvatska mi smo došli na ideju da napravimo neki novi proizvod, iako smo mi u svemu tome novi i nama je kozmetika nova. Onda smo došli na ideju zašto taj koncept, koji i živimo u poslu, znači od polja do kože, to jest 'Farm to face' kozmetika, zašto ne bi nakon smilja, radili sa sirovinom magarećeg mlijeka."

Magareće mlijeko je po svojstvu slično humanom mlijeku i bogato je proteinima i vitaminima kao i masnim kiselinama, što mu omogućuje da jako hidratizira kožu. Dovoljne su male količine mlijeka jer ga epidermis, dermis i supkutis – svi slojevi kože brzo upijaju. Ovi proizvodi posebno su djelotvorni kod suhe, nadražene i osjetljive kože, a to su prepoznali i stručnjaci iz SPAR-a koji su dali „zeleno svijetlo” za proizvodnju.

"Ja sam recimo plakala jer je to meni bilo iznenađenje. Znam da imamo dobar proizvod, ali vi nikada niste 100 post sigurni hoće li nešto proći ili ne. Onog trena kad smo saznali tu vijest, to je stvarno bio jedan jako jako sretan moment, onako šokirajući i iznenađujući jer nam se ipak neki san ostvario. Toliko posla, toliko truda i na kraju kad vidite rezultat, direktno tako kad vam ga kažu u lice onda ostanete baš stvarno iznenađeni", priča Brankica.

Ulazak na police svih INTERSPAR hipermarketa i odabranih SPAR supermarketa diljem Hrvatske omogućio im je prepoznatljivost na tržištu, ali i pomoć bez koje ova poduzetnička priča ne bi mogla biti tako brzo realizirana.

Trud se isplati

"Prijavili smo se jer nemamo tih sredstava da se plate konzultanti, već tko to inače pomaže u svemu tome i vi sad najednom imate otvorena vrata za bilo koje pitanje u tom segmentu koje vas zanima tako da je to neprocjenjivo, a s druge strane dobijete ulazak na tržište koje je za nas ogromno. Ako smo do sada radili nekoliko stotina krema, sad radimo puno puno više", dodaje.

Proizvodnja Prirodne kreme za lice s magarećim mlijekom i Gela za tuširanje s magarećim mlijekom ne može se planirati kao i izrada ostalih proizvoda jer su u proizvodni proces uključene i magarice.

"One su nama stvarno dio obitelji, mi magarce imamo već deset godina. Mi volimo reći da su to nama kućni ljubimci, oni nama oko kuće šetaju. Konj nam je čak znao uči u dnevni boravak, ali jako jako ih volimo. Mislim da samo sretne 'mage' daju kvalitetno mlijeko na kraju."

Alessandro kaže: "Ja gubim svaki dan dva do tri sata na magarce i čistim i hranim i muzem magarice. Sada imamo oko petnaest magaraca pa širimo našu farmu."

Korištenje magarećeg mlijeka je još iz davnina poznato jer se upravo Kleopatra prije 2000 godina kupala u njemu i smatrano je eliksirom njene ljepote. Novu uspješnu poduzetničku priču pratite i dalje u emisiji "Startaj Hrvatska" na Novoj TV.

