U šestoj epizodi emisije Startaj Hrvatska gledatelji su imali prilike pogledati poduzetničku priču prijatelja sa zagrebačke Savice, koji su ujedinili snage te su se odlučili na proizvodnju bezalkoholnog piće s aktivnom Kombucha gljivom.

Kombucha gljiva je probiotik koji se najčešće koristi za fermentaciju čaja. O njenoj učinkovitosti svjedoče ljudi od davnina, koji su ovu gljivu prevozili iz Azije prema Rusiji, sve dok se nije proširila svijetom. Upravo Mario Likar i Almira Gilda Tumpap Espina za vrijeme boravka u Australiji, isprobali su fermentirani Kombucha čaj, te su se odlučili napraviti sličnu poduzetničku priču upravo u Hrvatskoj.

"Kombucha je u svojoj osnovi fermentirani čaj koji je veoma zdrav, ima probiotička svojstva i dobro dođe kao zamjena tradicionalnim gaziranim pićima koji se nalaze svuda oko nas. Ima jako nizak udio šećera jer je tijekom fermentacije većina šećera potrošena, kao i te dobre bakterije koje se nalaze u Kombuchi. Dobro djeluje na našu probavu, te je samim time dobra je za imunitet, a uz to je bogata polifenolima vitaminima B i C. Uz to se naravno može miksati s nekim drugim pićima jer dobro dođe kao mikser", rekao je Mario Likar za Informer.

Za realizaciju poduzetničke priče im je bilo potrebno pojačanje, stoga se Mario obratio prijateljima iz djetinjstva, te su se odlučili prijaviti se na projekt Startaj Hrvatska.

Zdravko Džeba kaže: "Na prvi spomen Kombuche naravno nismo baš trznuli jer nam se činila ideja onako na dugom štapu, međutim kad sam se i sam uvjerio koliko je to jaka kategorija u Australiji i popularno piće, onda smo išli malo dalje i istraživati kakva je situacija u Europi, pa kakva je situacija negdje malo bliže Hrvatskoj, shvatili smo da je to već izgrađena kategorija u zemljama u našem okruženju."

"Odlučili smo se prijaviti na projekt Startaj Hrvatska jer smo u tome vidjeli našu priliku, također Nova TV i SPAR, u njima vidimo mogućeg partnera i vjerujem da nam mogu jako puno toga pomoći. Stavljamo nešto novo na tržište, poslujemo u veoma zahtjevnim vremenima, možemo reći da je ova pandemija sve otežala malo, tako da to nam je bio jedan logičan potez na koji smo se odlučili", kaže Mario.

Gljivu Kombucha su kupili od europskog uzgajivača i od tada se ona sama reproducira. Ipak naišli su na neke prepreke prilikom otvaranja firme koje su uklonjene zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska.

"Kad smo osnovali firmu, naravno uvijek misliš da sve znaš i koliko god da se informiraš ovaj dokument, onaj certifikat, shvatiš da uvijek još nešto fali. Djelatnici iz Regulatornog odjela SPAR-a Hrvatska su nam tu jako puno toga pomogli da to dignemo na jednu još višu razinu", dodaje Mario.

Piće Kombucha dolazi u četiri različita okusa: Classic eko, berries od bobičastog voća, bazga i kurkuma đumbir. Proizvod je nastao u vrijeme virusne pandemije, a tržište za koje je namijenjeno je bilo u lockdownu, stoga su se odlučili na drugi način distribucije proizvoda. Upravo ulazak u 8 odabranih kandidata projekta Startaj Hrvatska omogućio im je da se Kombucha nađe na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina

Zdravko priča: "Odlučili smo se prezentirati naš proizvod ekipi iz Startaj Hrvatska kako bismo dobili jedinstvenu priliku da ga plasiramo po cijelom teritoriju na Republike Hrvatske, to nam je do sada bilo dosta izazovno s logističke strane, tako da imali smo jako puno upita iz svih dijelova Hrvatske, na koje mi jednostavno nismo mogli potvrdno odgovoriti, a sada je to dostupno baš svima."

Kombucha nastaje tako da se u osnovi skuhaju crni i zeleni čaj koji se potom zaslade. Cilj šećera je da postane hrana Kombucha kulturi tijekom njezine fermentacije. Nakon procesa fermentiranja dodaju se okusi koji su prirodni, te se piće gazira i puni u boce. Cijeli proces prezentirali su stručnjacima iz SPAR-a Hrvatska koji su im dali zeleno svijetlo za proizvodnju.

"Zahvaljujući stručnjacima iz SPAR-a mi smo jako napredovali u pogledu sigurnosti same hrane i zadovoljavanju regulative vezane uz HASAP sustav. Uz kontrolu proizvodnje, razne evidencije u nabavci i proizvodnji. Tako da je to sada jedna ozbiljnija priča nego kada smo to radili entuzijastički", kaže Zdravko.



