Brankica Borović i Paolo Mari upustili su se u pravu avanturu kada su život u gradu zbog poslovne ideje i svog brenda Viktorija kozmetika odlučili zamijeniti onim na selu.

Udobnost života u velikom gradu Brankica i Paolo odlučili su zamijeniti seoskim životom. U Radučiću su odlučili sagraditi vlastitu kuću te proizvoditi prirodnu kozmetiku koja nosi ime njihove kćeri Viktorije.



''Ja zaista obožavam ovaj kraj i volim Radučić i neki segmenti djetinjstva su, najljepši segmenti djetinjstva su mi vezani za Radučić, nije bilo teško, sve ono što bi možda nekome bila kao neka prepreka nama, mi smo to rekli - ovo je baš romantično. Znači nema vode. Kad smo došli ovdje kod bake i djeda nema grijanja u sobama. Sve su to neke stvari kada dođete, iz Rima smo došli ja i Paolo ovamo i kada dođete onda je to jedna velika adaptacija'', priča Brankica Borović.



''To je velika razlika. Ja dođem iz veliki grad, ima oko 4 milijuna stanovnika i ovdje skoro nema nikoga gdje živimo. ALi recimo kao kultura nema velike razlike'', kaže Paolo Mari.

Paolo kaže da je motiku prije preseljenja vidio samo u muzeju. No zasukali su rukave i krenuli u poljoprivredu.

''Mi smo počeli motikama, mi smo sadili smilje, mi smo počeli motikama cijelo polje smo Brankica i ja kopali, nije bilo lako, bilo je težak, sad je malo bolje zbog mehanizacije, ali volim volim'', kaže Paolo Mari.



''Jako puno volimo i životinje, imamo ih dosta osim magaraca i vremenom u zadnjih nekih 10-ak godina smo polako došli do tog broja od 10 magaraca i ideja nam je bila jer je to princip naše kozmetike od naše sirovine napraviti finalni proizvod za njegu kože'', priča Brankica Borović.

Kao jedan od najpoznatijih i najstarijih kozmetičkih tretmana u povijesti spominje se kupanje kraljice Kleopatre u magarećem mlijeku. Danas se od njega rade razni pripravci, a Brankica i Paolo u svom laboratoriju rade kremu i gel za tuširanje od mlijeka ove plemenite životinje.



''Krema znači da, krema za lice koju smo napravili sadrži u sebi magareće mlijeko, a to magareće mlijeko dolazi sa naše farme. Znači naši su magarci, sva imena magarica znamo, ali to ćemo malo kasnije otkrit i mi ih muzemo, znači koristimo naše magareće mlijeko u toj kremi'', objasnila je Brankica Borović.

Brojne su blagodati magarećeg mlijeka i njegova kozmetike. A ove su se životinje uvukle i njima pod kožu.



''Oni su super. Nekako shvatite da su oni i super neka terapija i oni vama ništa ne traže, oni su baš kao kućni ljubimci, nama zaista jesu. Nije to teško kad vi to volite. Znači oni naravno zahtjevaju svoju njegu i svoj prostor. I kod nas naše magarice one ustvari jedva čekaju da ih dođemo musti jer onda dobiju kako mi to zovemo kolače. Pogotvo kad dođe malo pule mislim da je to nešto najslađe'', kaže Brankica Borović.

No nisu mogli sve sami zato su se odlučili prijaviti u projekt Spara Hrvatska i Nove TV - Startaj Hrvatska. A Viktoria prirodna kozmetika od magarećeg mlijeka se našla u utrci za HIT proizvod 2021.

''Meni su se tad usta u potpunosti zatvorila, rekoh to možda ne djeluje vjerojatno. Ja sam samo krenula plakati. To je kad vam se ostvari san, vi nemate više riječi da ga verbalno izrazite'', kaže Brankica.

Kako je tekao njihov poslovni ali i životni put? S kakvim su se sve izazovima nosili pogledajte u prilogu, a sve priče pratite u emisiji projekta Startaj Hrvatska, u nedjelju u 18:15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.