Zet preminule starice prepričao stravične detalje: "Supruga me zove - Našla sam majku mrtvu, pas pored nje krvav"

Ruže i zapaljene svijeće ispred zgrade u kojoj je u stanu 82-godišnju ženu nasmrt izgrizao američki staford. Pronašao ju je član obitelji i pozvao policiju.

"Na tijelu preminule osobe bile su vidljive ozlijede koje su upućivale na nasilnu smrt nakon čega je policija na mjestu događaja provela očevid. Provedena je i obdukcija nad tijelom ženske osobe i utvrđeno je da su ozljede nastale od ugriza psa", objasnila je Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

28-godišnji unuk, inače pripadnik Hrvatske vojske, psa je baki doveo na čuvanje. Uz zadarsku policiju zato je u njegovu privođenju sudjelovala i vojna policija. Teretit će ga se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te mu prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora. Iz MORH-a izražavaju žaljenje.

"Privedeni se tereti za teško kazneno djelo počinjeno izvan službe. Vojna policija dalje poduzima sve radnje u smislu utvrđivanja stegovne odgovornosti tog pripadnika Oružanih snaga", priopćio je, između ostalog, MORH.

Zadrani su šokirani ovim tragičnim događajem.



"Ne može se takva pasmina ostaviti sa starijom gospođom u stanu, treba to držati pod nadzorom, treba i ovog držati, a kamoli tu opasnu pasminu. Kako ga odgojiš, tako ti je", komentirala je Ivana.



"Ja ne bih nikad bio s takvim psom, niti ga uzgajao", naglasio je Danijel.

Opasna pasmina?

Američki stafordski terijer ima podrijetlo borbenih pasmina pasa. Iz Hrvatskog kinološkog saveza objašnjavaju spada li u opasne pse.



"Kada je dobro odgojen i iz pravog uzgoja onda je jedan od najboljih pasa, a kada nije odgojen, posebice loše odgojen, onda je stvarno jedan od najgorih pasa.

On ne spada direktno u opasne pasmine, ali spada u pravilnik u opasnim psima jer je srodnik pit bull terijera koji je direktno opasan pas i zato što je srodnik, vlasnik mora s tim psom imati test socijalizacije, vlasnik mora imati uvjerenje o nekažnjavanju", objasnio je međunarodni kinološki sudac Mladen Ercegović.

Negativna iskustva rijetko su s tom pasminom imali i oni koji se najčešće s njima sureću.



"Oni vole ljude, oni su stvarno emotivne životinje, ali je problem ako dođe u krive ruke. Osobna nikad loša iskustva s tom pasminom. Dok god vi možete doći kod licenciranog trenera i napraviti obuku da on na komandu napadne, to je problem, nije problem staford. Problem je vlasnik koji ga je išao učiti da napada. Tako isto može napasti i belgijski ovčar i njemački ovčar", naglasio je doktor veterine Branimir Rebselj u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Dinom Ćevid.

Predložene izmjene Zakona već godinama stoje u ladici.



"Ne trebamo druge pasmine proglašavati opasnima, ali na njih se trebaju odnositi preventivne mjere. To njih ne čini opasnima, ali neće škoditi da niz pasmina za koje je dokazano bi trebale biti preventivne mjere da se na njih primjenjuje. To je jednostavno bolje spriječiti nego liječiti", istaknuo je predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.

U sve je uključena veterinarska inspekcija te se tek treba utvrditi što će biti sa psom.

"Pas je bio socijaliziran"

Uživo iz Zadra s najnovijim informacijama javila se reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić koja je rekla da je pas u Splitu jer u privlačkom skloništu nije bilo mjesta za njega. Ljudi su iz tog skloništa došli u stan, sedirali psa, stavili ga u boks i prevezli u Split.

"Najvjerojatnije mu slijedi eutanazija, no odluku o tome donosi Općinsko državno odvjetništvo. Doznajem da će veterinarska inspekcija, nakon obavljenog inspekcijskog postupka, najvjerojatnije tražiti eutanaziju s obzirom na to što je pas nažalost učinio", dodala je.

Jurišić je razgovarala sa zetom preminule starice. Njegova je supruga pronašla svoju majku mrtvu u stanu.

"Mi smo bili vani sinoć. Malo smo išli do robne kuće kupiti neke potrepštine za nju i vratili se taksijem. Ja sam se iskrcao, išao sam u Bili Brig u svoj stan i jutros u pet ujutro me zove - 'Našla sam majku mrtvu, pas pored nje krvav, bez pola glave'. Što da vam kažem više? Mogu vam samo reći ono što mi je ona rekla. Izražavam sućut njoj duboku i cijeloj obitelji", ispričao je Antonio Dragić.

Pas star osam godina nikada nije pokazivao znakove agresivnosti, naglasio je Dragić.

"Ja ga ne znam puno, to je pas od nećaka. Ona ga je prihvatila zato što je dečko u vojsci ročnik. Sam živi, nije ga imao gdje ostaviti, a voli ga.

Dva mjeseca je on već kod njih u stanu. Sad što se dogodilo, tko to može znati. To je jako žalosno. Tragedija", dodao je.

Pas je bio socijaliziran i nije pokazivao nikakve znakove agresije, rekao je Dragić. "Jedino možda neki krivi potez pokojnice, tko to može znati. To su psi koji su...ne znam, neću komentirati, ne znam puno o psima", nastavio je.

Njegov je nećak trenutačno pritvoren. "Dečko nije ništa kriv, on je ročnik u vojsci u Požegi. Ne može vjerovati. Kad sam se čuo s njim, kaže - 'Možda je ona pala pa je on išao pomoći...Ne bih vam znao reći, on ga poznaje bolje. On ne vjeruje da je...nažalost dečko je sad u zatvoru, njegov je pas, a ipak je to nasilna smrt", zaključio je.

