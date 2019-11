U Brezovici smatraju da grad može i mora bolje pa su osmislili projekt za preobrazbu te zagrebačke četvrti koja nema kanalizaciju, javne sadržaje niti kvalitetnu prometnu povezanost s ostatkom grada

Prijedlog obnove svoga kvarta u detalje je razradila građanska inicijativa "Brezovica Budućnosti". Osmislili su pješački most koji vodi do novog centra te biciklističku stazu do Jaruna.

Iza ovih nacrta krije se mladi tim arhitekata. Jedna od njih je i Ines Balić koja tvrdi kako su primijetili koliko toga nedostaje te koje potencijale mjesto ima pa su, kaže, zaključili da bi mogli pomoći pokretanjem neke male inicijative.

Osmisliti kvart budućnosti pomogao im je i australski kolega Sean Wilson koji je uvjeren da su planovi izvedivi. „Temeljeni su na ideji osnaživanja Brezovice i jačanja zajednice. Nismo predložili nerealne dizajne, držali smo se lokalne razine“ tvrdi Wilson.

Nude i novu lokaciju za Hipodrom koja bi, objašnjava Nikolina Frklić iz inicijative „Brezovica budućnosti“, bila odlična za korisnike, ali i za konje u prirodi jer uključuje veliki prostor.

Ako se mještane Brezovice pita puno je prostora za napredak u njihovom kvartu. „Nemamo još svoj dječji vrtić. 30 godina je Hrvatske države. Pa zar nije sramota da Brezovica nema dječji vrtić, nego smo u Caritasu iznajmljeni kao podstanari“ kritizira Stjepan Imbrić.

Njegova sugrađanka Marina Puljanić Smoljan ističe kako Brezovica nema apsolutno ništa, pa ni potpunu osnovnu infrastrukturu te kako bi trebalo i to mijenjati. Zato ovakvim izmjenama žele vlastitom inicijativom doći do promjena.

„Dalje ćemo razgovarati sa svim upravljačkim strukturama, počevši od našeg mjesnog odbora, pa dalje strukture u gradu, političke opcije, zaista želimo imati kvalitetan dijalog sa svima, i evo - početi s nečim“ za kraj je rekla Nikolina.

Svoje prijedloge predstavili su građanima i predstavnicima Grada. Nadaju se da će za njih biti sluha.

