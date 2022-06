U noćnom klubu u strogom središtu Splita dogodio se u petak incident. Zasad nepoznata osoba aktivirala je suzavac, a u stampedu koji je uslijedio lakše su ozlijeđene četiri osobe. Ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je sa stranim turistima koji su u panici pobjegli iz kluba. Prema njihovim iskazima, samo srećom je izbjegnuta veća tragedija.

Snimke splitskih vatrogasaca svjedoče o panici koja je zavladala nakon što je u noćnom klubu aktiviran suzavac. Iza više od 500 posjetitelja noć je koju će dugo pamtiti.

"Bilo je grozno. Nisam mogao disati jako dugo, zadržavao sam dah jer unutra nije bilo zraka. Odjednom su svi počeli kašljati, a ne možeš ni disati. Užasno", ispričao je Drew iz Nizozemske.

Svi su istodobno krenuli prema izlazu.



"Nastala je panika. Počeli smo trčati. Svi su mislili da je ovo jedini izlaz, ali i drugi se otvorio poslije. Svi smo padali po stepenicama. Bili smo uvjereni da će netko umrijeti jer nije se moglo disati", kaže Cassidy iz Francuske.

U izvlačenju su im pomogli vatrogasci.

VIDEO Tko je bacio suzavac u noćnom klubu? Istražuje se je li nedavna lažna dojava o bombi povezana sa slučajem

"Izlazili su ljudi vani, naravno uspaničeni, stampedo što bi se reklo. Sve te osobe su izvučene na sigurno pomoću kapuljača", rekao je Tonči Mikuličić, voditelj smjene JVP Split.

"To je takozvani izolacijski aparat. Ovo je komprimirani zrak. Znači jedan dio ide na masku koju diše vatrogasac. I druga je ta kapuljača koja se stavlja spašavanoj osobi", demonstirao je vatrogasac.

"Te osobe su bile dezorijentirane, nisu bile u mogućnosti same napustiti taj prostor koji je svakako bio izuzetno opasan za njih", rekao je Mikuličić.

Epilog su četiri lakše ozlijeđene osobe s posjeklinama i udarcima. 90 ih je zatražilo ispiranje očiju i dišnih puteva.

"O događaju je izvješteno nadležno državno odvjetništvo, policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid. Obavlja se intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice i kako bi se pronašao počinitelj", rekla je Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske.

Situacije poput ovih dovode u pitanje sigurnost - jednu od ključnih prednosti hrvatskog turizma.

"Osjećamo se jako sigurno u Hrvatskoj. Puno sigurnije nego u SAD-u", kažu turisti iz SAD-a.

"Od 2010. godine sam u Splitu bio pet puta. Uvijek sam se osjećao sigurno", rekao je Nicolas iz Australije.



Klub se danas provjetrava i za večeras najavljuje otvaranje.

"Žalimo zbog sinoćnjeg događaja i ispričavamo se zbog neugodnosti svim posjetiteljima. Nakon bačenog suzavca od strane nepoznatog počinitelja, oglašen je alarm, otvoreno je svih šest izlaza te je klub vrlo brzo ispražnjen. Zahvaljujemo policiji, vatrogascima i hitnoj službi na brzoj reakciji koja je spriječila ozbiljnije posljedice te se nadamo da će odgovorne osobe biti uskoro pronađene", odgovorili su iz kluba.

Iz policije je Dnevniku Nove TV potvrđeno da su isti klub ispraznili i prije dva tjedna. U pitanju je bila lažna dojava o podmetnutoj bombi.

Gori su simptomi od peper spreja

S najnovijim informacijama u Splitu u Dnevnik Nove TV uživo se javio reporter Ivan Kaštelan koji je kazao da su iz policija izvijestili da je istraživanje u tijeku, a neslužbeno doznaje da se traži se osoba koja je suzavac bacila kroz ventilaciju.

"Puno posla imali su noćas i jutros djelatnici hitne pomoći, ali samo 11 posjetitelja kluba je potražilo pomoć na odjelima splitske bolnice, najviše na klinici za očne bolesti", rekao je Kaštelan koji je razgovarao s oftalmologinjom Željanom Matutinović Odak.

Iskusni prosvjednici pokazali kako se riješiti suzavca, potrebno je samo nekoliko sitnica

"Osam osoba tražilo je pomoć na očnoj, svi su bili s lakšim simptmima i pušteni su kući uz lokalnu terapiju kapima i mastima", kaže liječnica te dodaje kako će u dan dva simptomi će nestati.

Što nam je raditi kad dođemo s njim u doticaj, zanimalo je reportera Dnevnika Nove TV.

"Najbitnije je ostati miran, što je teško u takvoj situaciji jer su simptomi takvi da stvore paniku. Prvo je da se maknu iz prostorije, ako je moguće na svježi zrak, drugo je što manje dirati rukama oči jer se samim trljanjem može oštetitit površina oka, a time prenosimo tvar i produžujemo simptome", kaže oftalmologinja te ističe kako oči treba isprati običnom vodom, nikako sapunom te bi se simptomi trebali povući u roku od pola sata.

Kašetelan je liječnicu pitao i jesu li u klinici već imali slične slučajeve.

"Najčešće su to sudionici sportskih zbivanja ili nekih obiteljskih svađa. Problem je kad kontakt dođe iz veće blizine, najčešće je to peper sprej koji se može uštrcati u lice pa su simptomi malo teži nego kod suzavca. Rijetko su to teža oštećenja rožnice, kod većine pacijenata upotrebom lokalne terapije nestanu svi simptomi", kazala je liječnica.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr