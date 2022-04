Osim cjenovnih poremećaja, građevinske radove na Banovini usporava i spora državna administracija.

Uskrs je pred vratima, a jedna obitelj ne da nema vrata, već ni temelje. "Teško. Izađem van", priznaje Stevo Bjelajac iz Majskih Poljana. Rupa je trebala biti obnovljena donacijama Zaklade Solidarna. Još u svibnju prošle godine imali su nacrte, dogovorene izvođače i novac za obnovu 10 domova. Međutim, država ih je uvukla u birokratski vrtlog.

"Prvo smo trebali dobiti rješenje za tipske kuće. Rekli smo nema problema. Predano je sve, a onda vrate nekoliko puta radi krive sibilarizacije ili krivog zareza. Čekali smo to otprilike dva mjeseca", rekao je Ivan Blažević iz zaklade Solidarna za Dnevnik Nove TV.

Prvo su im rekli da jedino država može graditi po Zakonu o obnovi. Tražilo se pravno rješenje. Neuspješno. Onda su se javili da je možda najbolje da država gradi temelje, a oni sve ostalo.

Konačan dogovor bio je da sporazum potpiše Solidarna, Središni ured za obnovu i resorno Ministarstvo. Svi su potpisali osim ministra Darka Horvata, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.



"Nikako on to potpisati. Jedan petak javljaju da su izgubili potpisan sporazum. Što ćemo sad? Probat će naći do ponedjeljka, ako ne ponovno će printati i nositi na potpis", ističe Blažević.

Obitelj u šoku

"Kako se može izgubiti jedan papir? Mislim stvarno", razočarana je Dragana Bjelajac koja priznaje da im je taj papir - cijeli život. U međuvremenu je uhićen ministar Horvat.



"Molim da državna tajnica potpiše jer ona je sada praktički v.d. i evo prošli tjedan je to napokon potpisano", rekao je Blažević.

Zašto se na jedan potpis toliko dugo čekalo, iz Ministarstva graditeljstva odgovaraju došlo je do promjene na čelu ministarstva. "Kako nas ne bi ljutilo? Sve papire imamo, obećavaju... pa je netko na godišnjem pa na na bolovanju", rekla je Mira Bjelajac.

Nakon naših upita, popodne stiže priopćenje Stožera da uskoro kreće izgradnja 10 višestambenih zgrada i 11 obiteljskih kuća u Banovini, ali u tu se ne ubrajaju i one od Zaklade Solidarna. One svoj red još čekaju.

