Splitska bolnica jedno je od nauspješnijih mjesta u zemlji gdje se s velikim uspjehom obavlja medicinski potpomognuta oplodnja.

Dječji plač san je mnogim parovima, a neplodnost noćna mora. Sve je više mlađih žena i muškaraca koji se bore s neplodnošću, a medicinski potpomognuta oplodnja često im je jedini put do roditeljstva.

"Trećina je problem u muškarcu, trećina je problem žena, a trećina je ono nešto što mi kažemo nekako nedefinirano. Tu u principu lutamo. Tu često tražimo uzroke, pokušavamo naći ali u svakom slučaju idemo dalje i pokušavamo dobiti najidealniji rezultat tj. pokušaj ostvarenja trudnoće", govori Ante Mršić, ginekolog spec.humane reprodukcije.

Kažu, koliko god uspješni u tome, ipak se ništa ne može mjeriti s radošću parova kada postanu roditelji.

"Kad utvrdi trudnoću, naravno da nam se javi, odmah dođe i ne mogu vam opisat koja je to sreća, uzajamna. Rasplaču se od sreće i one i mi", govori Zdenka Banovac, medicinska sestra humane reprodukcije.

Uspješnost medicinski pomognute oplodnje ovisi u velikom dijelu i o dobi žene. One u tridesetima zatrudnjet će u 50 do 60 posto slučajeva, a kod starijih od 40 uspješnost je uglavnom od 8 do 10 posto.

"U zadnje vrijeme kvaliteta jajnih stranica žene i loši muški nalazi, znači loši spermiogrami. Većini pacijenata, gotovo 90 posto pacijenata radimo mikroinekciju spermija znači izravno ubacivanje spermija u jajnu stanicu", govori Andrea Ćukušić Kalajžić, klinički embriolog.

Samo u prošloj godini medicinski potpomognutom oplodnjom rođeno je 83-oje djece. Prema rezultatima medicinski potpomognutih oplodnji, splitski KBC među vodećim je klinikama u državi. Kažu, glas se brzo širi, a sve je veći broj onih koje dolaze iz susjednih zemalja i u privatnim aranžmanima.

"Mi u 2016.-oj imamo ukupno 491 postupak odnosno ako ćemo bit precizniji imamo 264 dovršena postupka sa čak 38% uspješnosti. Tako da su ove naše brojke zapravo jako dobre i još bolje kad uzmemo u obzir starosnu dob", govori Deni Karelović, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split.



U jednome su svi složni. Za potpomognutu oplodnju ne mora se ići u inozemstvo. Za to se u Hrvatskoj ostvaruju najbolji uvjeti.





