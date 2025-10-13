Radnici Jadrolinije prosvjedovali nakon što je otok dobio katamaransku liniju: "Nismo protiv..."

Radnici Jadrolinije prosvjedovali su u ponedjeljak ispred terminala Jadrolinije u splitskoj trajektnoj luci nezadovoljni postupkom izbora brodara za novu brzobrodsku liniju Split-Supetar-Split te su upozorili na manjkavosti zakonskog okvira koji uređuje obalni i pomorski prijevoz.

Predsjednik Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Nediljko Bulić izjavio je kako nisu protiv uvođenja novih linija ni interesa otoka već postupak u kojem je odobrena plovidba komercijalnom brodaru Kapetan Luka Krilo na liniji Split-Supetar-Split smatraju netransparentnim.

Dodao je kako su zatražili inspekcijski nadzor i pozvao nadležne institucije da ispitaju je li postupak bio zakonit.

"Zakon o pomorskom prometu definira uslugu kao 'blagu uslugu', no nigdje u Zakonu nije jasno objašnjeno što to znači. Također, test proporcionalnosti, koji je trebao odrediti optimalni red plovidbe, nije proveden kako treba”, rekao je Bulić novinarima.

Smatra da bi linija trebala biti državna i subvencionirana, ali umjesto toga imamo privatnog operatora.

Gradonačelnica Supetra rekla da ne podržava prosvjed

Sindikat je po njegovim riječima podnio zahtjev za inspekcijski nadzor nad cijelim postupkom i pozvao nadležne institucije da temeljito istraže sve okolnosti koje dovode u pitanje zakonitosti postupka.

"Prema našim informacijama, nije bio u skladu s propisima i javnim interesom. Očekujemo da će se poduzeti odgovarajući koraci sa provedbu transparentnog i zakonski ispravnog postupka, pozivamo nadležne institucije da to temeljito istraže", kaže predsjednik sindikata.

Sudionici prosvjeda pozvali su na veću transparentnost i jasno definiranje pravila u obalnom prijevozu, istaknuvši da javni interes mora biti ispred komercijalnog.

Prosvjed u organizaciji Nezavisnog sindikata pomoraca komentirala je novinarima gradonačelnica Supetra Ivana Marković, ustvrdivši da svaka nova usluga za otočane znači bolju budućnost. No, nisu u potpunosti zadovoljni što je linija komercijalna i što je cijena karte deset eura.

Za prosvjed je rekla da ga ne podržava jer su sindikalni zahtjevi nedorečeni. Podsjetila je da su otočani već ranije pokrenuli inicijativu za katamaransku liniju.

"Skupili smo više od tri tisuće potpisa. Svaka dodatna povezanost za nas je važna, iako smatramo da bi cijena karte trebala biti niža. Također, tražili smo da linija bude do Pučišća i smatramo da svaka dodatna ponuda za otoke, pa bila i komercijalna, može samo biti dobrodošla. Podržavamo da linija bude subvencionirana i dostupna svima”, poručila je.

Istaknula je važnost boljeg povezivanja otoka Brača, Supetra i šireg područja. “Ova linija, koja godišnje prevozi više od 2,2 milijuna putnika postala je vitalna za život na Braču”, poručila je.