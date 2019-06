Šezdesetšestogodišnjak koji je prije dva dana drvenom letvom napao 61-godišnjaka, 59-godišnjakinju i 33-godišnju trudnicu danas je pušten da se brani sa slobode.

Policija je protiv napadača u Splitu podignula kaznenu prijavu zbog sumnje u nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Naime, objema ženama je slomljena ruka, dok je muškarcu slomljen prst. Sve se odvilo u prisutnosti dvoje male djece.

Mara Begonja, jedna od napadnutih žena ispričala je što se dogodilo. Nju i njezinu kćer napao je susjed s kojim već duže vrijeme imaju loš odnos. Ona i kćer bile su s djecom na ulici kada ih je susjed napao.

Muškarac koji je zbog parkinga letvom slomio ruke trudnici i njenim roditeljima pušten na slobodu

Posvađali se zbog parkinga pa trudnici letvom slomio ruku; taksist pretukao tri strana turista

"Mala unučica od tri i pol godine, sinoć me zove kćer i plaču obje, da dijete nikako ne spava jer je doživjelo šok, jer je vidjelo krv. 'Onaj barba je tuka, mama ne laži me, tuka je tebe, dida i babu' i nakon toga da on ponovno može biti oslobođen. Ovo je sramota države, ovo je, sramota sudstva, ovo je sramota, ovo je nevjerojatno", kazala je Maja.

