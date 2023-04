Treće izdanje velike konferencije stranke Centar pod nazivom "Opasne ideje 3 – Sve dobro što ste oduvijek željeli Hrvatskoj, a nitko se nije usudio provesti", u subotu je u Splitu okupilo niz stručnjaka koji su predstavili ideje za budućnost Hrvatske.

Gradonačelnik Ivica Puljak smatra kako su politički "opasne ideje" one koje su provedive i realne u životu jedne zajednice, dodavši kako su "u Splitu imali 'opasnu ideju' uvođenja reda u sve segmente".

"Građani su dva puta potvrdili da to žele i to zaista i radimo. Uveli smo javne natječaje koji su zaista javni i otvoreni svima, a uvođenje reda odnosi se jednako na sve, od najmanjeg kioska do najvećeg nebodera. Želimo da Split bude primjer onoga što se može napraviti u jednom gradu i nadamo se da ćemo sutra imati priliku to napraviti u cijeloj Hrvatskoj“, poručio je Puljak.

Još je rekao kako u Hrvatskoj postoje ljudi respektabilnih karijera koji su spremni svoje znanje uložiti u korist javnog dobra, te da je zahvalan sudionicima koji svoja hrabra razmišljanja stavljaju pred javnost.

"Želimo takvu hrabru i modernu Hrvatsku i s takvim ljudima želimo surađivati i raditi. To je naše obećanje Hrvatskoj koje smo najavili i sada ga pokrećemo“, kazao je predsjednik Centra.

Osnivač portala Mirovina.hr i Srednja.hr Marko Matijević tvrdi da je danas opasno politički razmišljati o budućnosti Hrvatske i davati neke nove ideje. Njegova ideja je čuti iskre koje bi se mogle zapaliti i potaknuti ljude na promjenu i dugoročno razmišljanje o politici izvan okvira jednog mandata.

"To znači razmišljati o dugoročnim posljedicama nekih politika. Naš mirovinski sustav danas je ovakav zbog nečeg što se dogodilo prije 30 godina. Danas snosimo posljedice tih odluka i nemamo neku alternativu osim razmišljati o tome što će biti za 30 godina, da bi nam bilo bolje nego danas“, poručio je Matijević dodavši da nam treba imovinski cenzus kako bi se moglo pomoći onima kojima uistinu treba pomoć.

Da je spremna svoju energiju i znanje razmjenjivati s ljudima koje smatra politički iskrenima i potrebnima Hrvatskoj, kazala je odvjetnica i kandidatkinja za gradonačelnicu Dubrovnika Viktorija Knežević. Otkrila je da joj se sviđa ono što Ivica Puljak, njegovi suradnici i stranka Centar rade u Splitu, te da joj je čast biti dio tima koji može podnijeti sve što je potrebno za bolju Hrvatsku pa ako treba, i plaćati monstruozne kazne.

"Nadam se da će Opasne ideje uskoro doći do Dubrovnika, ali da će do njega doći i promjene“, zaključila je Knežević na kraju.