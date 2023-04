Splitska komunalna tvrtka "Čistoća" stupila je u štrajk okupivši se u krugu poduzeća. Na teren je izašla policija zbog pokušaja naguravanja. Između dogradonačelnika Ivoševića i djelatnika došlo je do verbalnog incidenta.

11:20 Splitska policija javila je kako tijekom incidenta u splitskoj Čistoći nije bilo ni prekršajnog ni kaznenog djela, odnosno da nije bilo naguravanja niti fizičkog obračuna.

"Danas oko 10:15 zaprimili smo dojavu da je ispred poduzeća u Splitu prilikom okupljanja djelatnika fizički napadnuta jedna osoba. Odmah po dojavi policijski službenici izišli su na mjesto događaja te obavili potrebne provjere i razgovore i utvrdili kako u događaju nema elemenata kaznenog djela niti prekršaja", priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

11:06 Radnici i sindikalisti otišli su na razgovor s gradonačelnikom i Upravom.

11:07 Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević dao je izjavu nakon incidenta. Kaže da je jedan od djelatnika htio spriječiti drugog radnika da izađe s kamionom.

"Sindikalni povjerenik zloupotrijebio je svoju ulogu, blokirao one ljude koji bi htjeli raditi, radi nezakonite stvari, brani da ti ljudi zarađuju za kruh zbog neke svoje borbe za fotelju. Naime, on je bio jedan od kandidata na natječaju direktora firme i nije bio izabran. Očito ne može više prosuđivati, on želi radnicima Čistoće koji svaki dan zarađuju za svoj kruh blokirati mogućnost rada. Nekoliko kamiona htjelo je izaći i dati građanima uslugu koju plaćaju, svjesni su situacije i htjeli su raditi", rekao je Ivošević.

"Vidjeli ste kamion, vidjeli ste da sindikalni povjerenik blokira vozilo nezakonito, to nema veze sa štrajkom. Sve sve vidjeli, imate zdrave oči. Rekao sam mu da se udalji jer nema pravo blokirati kamion. Ja sam ga upozorio da se nezakonito ponaša. Policija je došla jer se sprječava službena osoba u obavljanu svog posla, rekao je splitski dogradonačelnik.

10:58 Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič javlja o pokušaju naguravanja u krugu splitske Čistoće. Na teren je došla policija nakon što je došlo do pokušaja naguravanja između dogradonačelnika Ivoševića i radnika Čistoće. "Ivošević se želi tući", uzviknuo je jedan od radnika. Nije bilo fizičkog kontakta, ali bilo je verbalnih razmirica i povišenih tonova. Ovo je taj trenutak, javlja reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

Radnici splitske Čistoće ne odustaju od štrajka. U jednom trenutku došlo je do povišenih tonova, radnici kažu da se dogradonačelnik Bojan Ivošević želi i tući. Ovo je taj trenutak. @DNEVNIKhr pic.twitter.com/4VMz8iNTAv — Mario Jurič (@JuricNovaTV) April 5, 2023

10:00 Nakon pokušaja naguravanja na teren je izašla policija, javlja reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

9:50 Direktor Čistoće Ivica Karlogan otkrio je novinarima kolika je njegova plaća. "Moja neto plaća s dodacima je oko 17 tisuća kuna plus putni troškovi", kazao je Karlogan.

9:49 Gradonačelnik Ivica Puljak, koji je u krugu tvrtke Čistoća bio s radnicima i upravom tvrtke od početka štrajka, izjavio je kako sindikalni predstavnici koji su organizirali štrajk najprije pristanu na nešto, a onda kasnije odustanu od toga.

"Najprije su zatražili podizanje koeficijenta plaće najniže plaćenim djelatnicima i mi smo to otišli dogovoriti s direktorom tvrtke Ivicom Karoglanom, a kad smo se vratili, ponudili smo povećanje koeficijenta najnižih plaća za 11,5 posto za čistačice, pometačice i domare, umjesto 6 posto, što smo mi ranije predlagali, ali štrajkaši to nisu prihvatili", rekao je Puljak novinarima.

S druge strane, povjerenik Nezavisnog sindikata u Čistoći Marin Jadrić novinarima je rekao kako sindikati nisu tražili povećanje najnižih koeficijenata plaća. Na opetovanu današnju gradonačelnikovu izjavu da su radnici splitske Čistoće nabolje plaćeni u Hrvatskoj u tom poslu, Jadrić je ponovno demantirao gradonačelnika tvrdeći da to nije točno.

Inače, Puljak je u utorak izjavio da je neto plaća za ožujak zajedno s neoporezivim primanjima oko 1540 eura za vozače i oko 1400 eura za iznosače, a Jadrić kako je riječ o 950 eura za vozače i 860 eura za iznosače.

Puljak je kazao kako je od deset sindikalnih zahtjeva prihvaćeno devet te da štrajkaši inzistiraju da se kolektivnim ugovorom regulira sistematizacija radnih mjesta. "To je neprihvatljivo jer bi u tom slučaju sindikati upravljali tvrtkom, a ne direktor", smatra Puljak. Jadrić tvrdi da jutros štrajka prva i dio druge smjene.

5:30 Točno u 5:30 splitska komunalna tvrtka "Čistoća" stupila je u štrajk okupivši se u krugu poduzeća, ali ne ispunjavajući radne obveze, a među štrajkašima je i gradonačelnik Ivica Puljak.