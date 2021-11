Kako izgleda kad ostanete bez struje i vode za piće, jako dobro znaju u Splitu gdje vodu zamuti svaka jača kiša pa se ljudi u svojoj nemoći šale da će umjesto vode piti vino.

Umjesto da je piju iz slavine po svoju vodu za piće neki Splićani i Splićanke morali su u ponedjeljak do cisterne, ali humora im nije ponestalo: ''Idem kupiti boce, nemam ih. Došao sam na tržnicu i sad kad vidim tu ako uspijem, uspijem. Ako ne, prokuhat ću i pit ću vino. To je lijepo opet''.

Ali, kažu, nije lijepa slika Splita u 21. stoljeću. ''Uopće mi to nije normalno i ne znam zašto to nije riješeno. Nemar, eto nemar! Nebriga!'', ogorčen je Splićanin Mladen Bekavac.

Prije dva dana ogroman problem je nastao kad je dio Splita ostao bez struje. Ljudi su zaglavili u liftovima, bolnica je radila na agregatu. Električne energije nije bilo oko sat vremena. Split je utonuo u mrak zbog kvara na trafostanici, a kvar je bio velik i ne događa se često.

''Ovo je jako rijetka pojava koja se dogodi svakih desetak godina'', objasnio je Ivo Babić iz Elektrodalmacije.

Trafostanica je, kaže, stara 52 godine, a nova vrijedna 105 milijuna kuna kreće s radom iduće godine: 'Naše ekipe redovno održavaju postrojenje, ali neke se stvari jednostavno dogode neočekivano''.

Neočekivana je i količina kiše koja, kažu u Gradskoj upravi, treći put ove godine muti vodu. Ona je, tvrde, mikrobiološki ispravna, ali je mutnoća iznad propisane vrijednosti. Upravo kontrola vode u budućnosti će, poručuju, biti još stroža. Čeka se i pročistač.

''Baš smo u natječajnoj proceduri i pravilima Europske banke, radi se o impozantnom objektu vrijednom 136 milijuna eura, očekuje se da će radovi početi iduće godine'', kaže Ivica Perić iz Vodovoda i kanalizacije.

Drugi grad u državi tako se našao u poteškoćama s osnovnim potrepštinama - strujom i vodom.



''Nije normalno to, problem je to koji vlas treba rješavati, poručuje Ivan, a Nikola dodaje: 'Ljuti me, ali me više ne čudi ništa. Nekako sam naviknuo da smo inertni, ignorantni kao nacija, Infrastruktura je problem od začetka drzave, po pitanju vode imamo vodovod koji je sagrađen u doba Dioklecijana''.

A kada treba platiti račune i za vodu i za struju, čekanja nema.

