VIDEO Poljaku u Splitu 20 centi za javni WC bilo previše: Napravio neviđenu gadariju

Mladić iz Splita šokirao se ponašanjem turista iz Poljske kojem je bilo puno dati 20 centi za korištenje javnog toaleta. Kako nije htio platiti, otišao je iza ugla i veliku nuždu obavio na javnoj površini. Situaciju kojoj je svjedočio Josip Piteša opisao je u videu koji je objavio na TikToku.

"Morao sam s vama ovo podijeliti. Trenutačno sam u gradu, moram rješavati neke privatne i poslovne obveze. Prolazio sam kraj javnih WC-ova koji se nalaze blizu HNK-a. Stranac, mislim da je Poljak, pitao je koja je cijena javnog WC-a. Žena mu je kazala 20 centi i objasnila da je cijena ista tijekom cijele godine i za domaće i za strance. Zamislite bezobrazluka, on je rekao: 'Too much.' Lik za ne povjerovati, otišao je iza ugla ulice, skinuo hlače i obavio veliku nuždu na javnoj površini", opisao je mladić i dodao kako je u tom trenu pozvao komunalne redare i objasnio im situaciju.

"Pozvao sam komunalne redare, objasnio im situaciju, vjerojatno u blizini postoje i nadzorne kamere. Komunalci su mi kazali da su toliko bukirani da ne mogu izići na teren. Jesmo li toliko pali na dno dna društva da nam ove nenormalne stvari postaju normalne i što bismo mi učinili da se prodamo za nekoliko noćenja u Dalmaciji?" pita se Josip Piteša.