Špijunski skandal: "Naštetio je Hrvatskoj. Brine me što su naše službe radile za to vrijeme"

Vojni pilot je pušten da se brani sa slobode uz mjere opreza, a odluka o tome nju tek čeka. Iza sebe zasad ostavlja splitski istražni zatvor. Vojni pilot osumnjičen za špijunažu branit će se sa slobode nakon više od dva mjeseca u zatvorskoj ćeliji.

Neven Cambi sa splitskog Županijskog suda objašnjava da je zamijenjen mjerama opreza i zabranom približavanja određenim osobama, a ženskoj osumnjičenoj osobi nije - ona se i dalje nalazi u istražnom zatvoru.

U utorak će se odlučivati hoće li van i njegova bliska partnerica, državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice. Dvojac je ranije negirao optužbe o odavanju povjerljivih informacija Srbiji. Odvjetnica osumnjičene Doris Košta kaže: "Ona vjeruje da će istina pobijediti i da ćemo to što tvrdimo od početka i dokazati."

Zbog tajnosti istrage i predmeta oboje su odvjetnika oprezni i suzdržani u komentarima. Košta vjeruje u pozitivan ishod na sudu: "Mogu kazati da sam sudu predložila da se njena nazočnost osigura blažom mjerom, boravkom na teritoriju Hrvatske, oduzimanjem putne isprave, davanjem usmenog obećanja, a eventualno postoji varijanta određivanja jamstva."

Pilot (54) je nekadašnji pripadnik mirovne misije i KFOR-ovih snaga na Kosovu. Nakon izbijanja špijunske afere i incidenta udaljen je iz vojne službe.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je: "Nemam takvu informaciju, ali već je bilo govora da nacionalna sigurnost ne bi trebala biti ugrožena."

Ali jest ugled i Oružanih snaga i Hrvatske vojske, kaže dugogodišnji obavještajac Ante Letica. Ne zna do koje su razine bili podaci s kojima je pilot raspolagao dok je bio u službi, ali ne vjeruje da su bili opasni za kosovsku misiju: "On je naštetio sam sebi, on će dobiti nečastan otpust, vjerojatno i neki zatvor, ne znam, ovisi o optužnici ako se podigne i dokaza koji budu, ali je naštetio Hrvatskoj."

Letica upozorava i na ulogu i poziciju koju je njegova partnerica imala s različitim političkim strukturama: "Ona je bila u kontaktu ne samo sa srpskim službama, nego i nekim drugim stranim službama koje su bile prisutne na Kosovu i pitanje je suradnje i odnosa tih stranih službi prema našim službama i našoj vojsci."

"To samo pokazuje da u ovom segmentu nema prijateljstva i da tu samo vlada interes. Mene brine što su naše službe radile za to vrijeme i jesu li išta znale o tome", dodao je.

Ili su ih, kako se šuška, o tome obavijestili drugi. No, Vojna sigurnosna obavještajna agencija o tome kao i uvijek zakopčana.