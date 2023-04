Jednoj starijoj ženi su u Zaraznoj bolnici u Zagrebu vezali ruke u zrak i tako ju je obitelj zatekla da spava. Ističu kako je to nehumano ponašanje, a ravnateljica Klinike Alemka Markotić smatra kako ne zvuči vjerojatno da se to dogodilo. No, obitelj ima fotografije.

Ženi (89) vezali su ruke u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu. Šokantne prizore je mobitelom zabilježila obitelj nesretne žene.

"Nikad nisam doživjela tako nehumano ponašanje. Još su nam govorili da je baka luda, no vezanje nas je najviše dotuklo, to je krajnje nehumano. Ona je nepokretna, rekli su nam da je nemirna i da su je zato vezali, no valjda postoji neki drugi način, a ne da joj vežu ruke u zraku. Ako već vežu ruke onda se vežu uz tijelo, ovo je samo naštetilo njenim ramenima", rekla je za 24 sata unuka.

Uz to, dodaje unuka, baka je u bolnici dobila i trombozu pluća na oba plućna krila. "Dobila je i rane jer je nisu adekvatno presvlačili, odnosno mijenjali pelene", istaknula je.

Obitelji nisu dali da posjećuju baku zbog straha od mogućeg prenošenja koronavirusa. Vidjeli su da baka nema zubnu protezu, a kada su pitali medicinsku sestru - dobili su samo odgovor "ne znamo".

Liječnica je dozvoljavala samo pozive, od 13 do 15 sati. "Na pitanje jede li, pije li, daju li joj lijekove, na tom nam nije odgovorila već je samo šutjela", prepričala je shrvana unuka za 24 sata.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić je za 24 sata rekla da rade na odgovoru te da "iz upita ne zvuči vjerojatno da se tako nešto dogodilo".

Iz Ravnateljstva bolnice rekli su da po Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o zaštiti prava pacijenata te Zakonu o podacima i informacijama i zdravstvu, ne mogu otkrivati detalje situacije bez privole pacijenta ili zakonskog skrbnika.

"Ističemo kako u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' postoje dokumenti koji uređuju potrebu za humanom fiksacijom bolesnika, kao i jasne upute o posjetama bolesnicima tijekom bolničkog liječenja te su svi djelatnici Klinike u obvezi njihovog pridržavanja", odgovor je bolnice.