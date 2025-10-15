Šokantan slučaj u središnjoj Hrvatskoj! Muškarac traži kobilu za snimanje pornića: "Platimo vam koliko tražite"

Šokantna priča došla je do redakcije portala DNEVNIK.hr. Na oglas jedne konjušnice koja prodaje kobilu, javio se muškarac s upitom da mu se životinja iznajmi za snimanje pornografskog filma.

Nakon što je jedna privatna konjušnica iz središnje Hrvatske oglasila prodaju kobile, javio se muškarac s upitom koji je bio, malo je reći, šokantan. Bez imalo oklijevanja, pitao je može li unajmiti navedenu kobilu za snimanje animal seksa.

Uznemirena vlasnica konja nakon kraće komunikacije brzo je odbila muškarca i u šoku pospremila snimke dopisivanja kako bi potražila savjet što učiniti, kome ovo prijaviti?

"Znate li što je animal?"

Konverzacija je, upozoravamo, uznemirujuća.

"Ja i cura želimo nešto ako bi dali u najam, je li znate što je animal? Platimo vam koliko kažete", započinje muškarac poruku te objašnjava da se mogu dogovoriti te će joj poslati video kako bi prodavateljica vidjela što mu točno treba. Odmah navodi i da je riječ o ulozi u filmu.

Na pitanje što točno traži te da je njoj važna sigurnost kobile, on odmah odgovara, "Animal seks. Pogledajte na internetu pa javite odgovara li vam, platili bi koliko kažete, vaši uvjeti naravno. Sigurnost je zagarantirana, postoji zaštita", dodaje muškarac.

Uznemirena prodavačica odmah mu je odgovorila da nije zainteresirana, no on nastavlja a uvjeravanjem i nudi joj 2000 eura za "maksimalno pola sata".

"Objasnim što tražimo, imam i video. Od vas se ne traži ništa", kaže on.

Prodavačica je u tom trenutku prekinula komunikaciju i blokirala njegov broj.

Zoofilija je prekršaj

"Prvo sam mislila da se netko zeza", kaže nam vlasnica, no također se i pita tko bi se s takvim stvarima uopće zezao? Poruke je pokazala svojim kolegama, neki iz njezinog mjesta čak i znaju policajce, no svi su joj odgovorili da se ne može puno s time napraviti, iako su poruke uznemirujuće.

Isto nam, nažalost, kaže i Iris Ban-Krošelj iz Animalexa - pravne zaštite životinja koja je priču objavila i na društvenim mrežama.

"Nadležnima smo predali prijave te izrazili zabrinutost za sigurnost životinja zbog ozbiljne namjere u počinjenje prekršaja. Apeliramo na građane da nam jave ukoliko su imali slične ponude, kako bismo mogli reagirati", istaknula je.

"Zakonom o zaštiti životinja u čl.5.st.2.toč.25. zoofilija je definirana kao prekršaj, a kazna za fizičke osobe iznosi od 1.000 do 3.000 eura. Kaznenim zakonom definirano je i sankcionirano isključivo mučenje životinja, što bi se pak u ovakvim slučajevima trebalo dokazivati", naglasila je.

"Ukoliko bi se zoofilija sa svojom definicijom iz Zakona o zaštiti životinja uvrstila u kazneni zakon (u smislu zabranjenih postupaka prema životinjama odnosno korištenja životinja za spolni odnos, kao i s tim izjednačeni postupci ili bilo kakvi drugi postupci sa životinjama radi zadovoljavanja spolnih potreba čovjeka), tada bi bilo moguće i kazneno goniti počinitelje zbog zoofilije kao društveno neprihvatljivog ponašanja.

Za sada, to je još uvijek prekršaj što ima svojih mana, ali i prednosti. U svakom slučaju, kazna je premala te bi doista takve prijestupe trebalo uvrstiti u Kazneni zakon i sankcionirati zatvorskom kaznom.

U konkretnom slučaju nije počinjen niti prekršaj niti kazneno djelo, ali elemenata za podnošenje prijave svakako ima, što je, kako smo rekli i učinjeno", naglašava Ban-Krošelj.

Lažni profil

U svrhu dodatnih informacija za prijavu, angažiran je lažni profil koji je osumnjičenog, nakon iskazanog interesa za snimanje takvih filmova, naveo da pojasni o čemu se radi.

U tim porukama on navodi kako ga zanima snimanje pornografskih filmova za strano tržište. Spominjao je i da ima rok za prodaju filma u siječnju 2026. godine.

Treba mu i netko za snimanje, netko da drži kameru, a važni su mu i higijenski uvjeti štale. Uvjeravao je da je sve sigurno jer će koristiti Durex.

Kako bi detaljnije pojasnio o čemu se radi, poslao je i videosnimku na kojoj su dva muškarca u seksualnom odnosu s kobilom, no nije jasno porijeklo tog videa.

Krivi broj

Pokušali smo i sami stupiti u kontakt s ovim muškarcem, no na naše pitanje za komentar, osoba koja se javila na navedeni broj odgovorila je samo "Krivo ste nazvali" i prekinula razgovor.