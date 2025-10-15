Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
uznemirujuće

Šokantan slučaj u središnjoj Hrvatskoj! Muškarac traži kobilu za snimanje pornića: "Platimo vam koliko tražite"

Piše D. J. B., 15. listopada 2025. @ 14:24 komentari
Konj, ilustracija
Konj, ilustracija Foto: Getty Images
Uznemirena vlasnica konja obratila se za pomoć nakon što joj je stigao upit za najam kobile.
Najčitanije
  1. Simbol ribe na autu
    Jasna poruka

    Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
  2. Spašavanje Mirelle
    Šok u Poljskoj

    Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
  3. Njemačka policija, ilustracija
    strava u njemačkoj

    Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Luksuzna oaza uz more: Pogledajte vilu na prodaju koja spaja eleganciju i komfor
POKROVITELJ PRESTIGE NEKRETNINE
Luksuzna oaza uz more: Pogledajte vilu na prodaju koja spaja eleganciju i komfor
Turudić o propustima u radu splitskog Državnog odvjetništva
THOMPSONOVA TERASA
Turudić o slučaju Danke Derifaj te propustima u radu splitskog Državnog odvjetništva: "Nema stegovnog postupka"
Franković: Kokain se u Dubrovniku šmrče na svakom kantunu
"MJERI SE U KAMIONIMA"
Dramatično upozorenje gradonačelnika: "Kokain se u Dubrovniku šmrče na svakom kantunu"
Šokantan slučaj u središnjoj Hrvatskoj! Muškarac traži kobilu za snimanje pornića: "Platimo vam koliko tražite"
uznemirujuće
Šokantan slučaj u središnjoj Hrvatskoj! Muškarac traži kobilu za snimanje pornića: "Platimo vam koliko tražite"
Peternel: Preimenovanje ulica u Zagrebu je skandalozno
skandalozno
Peternel napao Možemo!: "3000 eura za tu funkciju? Ja sam bio na toj poziciji, ne radi se apsolutno ništa!"
Otkriveno što je rekao napadač koji je u Irskoj ubio Hrvata Josipa Štroka
Tri osobe pred sudom
Otkriveno što je rekao napadač koji je u Irskoj ubio Hrvata: "Čekam neku stranu pi*ku"
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Seks for rent: Sve je više slučajeva kada stanodavci traže seks u zamjenu za najamninu
mračna strana tržišta najma
Širi se zastrašujući trend, pogođene tisuće očajnih: "Stanodavka je očekivala seks jednom tjedno"
Andrej Plenković podnosi godišnje Izvješće Vlade u Saboru
O radu Vlade
UŽIVO Plenković razbio velike nade dijela hrvatskih građana: "To nije realno. Nemamo mi novca za to"
Stručnjaci upozorili na tuberkolozu: Ljudi je često ignoriraju jer misle da je gripa ili COVID
Sve više zaraza
Stručnjaci upozorili na najsmrtonosniju infekciju na svijetu: Ljudi je često ignoriraju jer misle da je gripa ili COVID
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Galić, bivša supruga Harisa Đinovića
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
10 simptoma koje žene nakon 40-e nikad ne bi trebale ignorirati
Oprez!
10 simptoma koje žene nakon 40-e nikad ne bi trebale ignorirati
zabava
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Genijalno!
Nadmudrio nepristojnog medvjeda, njegovo rješenje oduševilo internet
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Vlasnici podijelili snimke mačaka koje otkrivaju njihovu mračnu stranu
Nije im lako
Vlasnici podijelili snimke mačaka koje otkrivaju njihovu mračnu stranu
tech
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
sport
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
Strašno
Obala Bjelokosti na nevjerojatan način izborila Svjetsko prvenstvo: Ovo svijet ne pamti!
tv
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
putovanja
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Stan u zagrebačkoj Dubravi uređen s puno duše i šarma
KAO MALI RAJ
Stan u zagrebačkoj Dubravi pun duše i šarma, ali kuhinja je ipak najposebnija
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Hrvatska protiv Brazila i Kolumbije uoči SP 2026.
Finale prije finala
Bombastična vijest: Evo protiv koga će Hrvatska igrati uoči Mundijala
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene