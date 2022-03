Iako u Mostu još uvijek nemaju 31 potpis zastupnika za opoziv tri člana Vlade i nedostaje ih sedam za upućivanje prijedloga u proceduru, izgledno je da ih neće dobiti ni od Socijaldemokrata koji ističu kako im je prioritet raspuštanje Sabora, a ne "rušenje" ministra jednog po jednog.

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja prošloga je tjedna svoje, te zastupnike Domovinskog pokreta i Socijaldemokrata pohvalio kao "prave oporbene klubove".

Istodobno je napao SDP i Možemo!, zapitavši se zašto ne žele nanijeti veću štetu Vladi tako što ne žele potpisati prijedlog njegove stranke za opoziv potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića te ministara Josipa Aladrovića i Tomislava Ćorića.

Međutim, male su šanse da će potrebnih još sedam zastupničkih potpisa dobiti od Socijaldemokrata s obzirom da je i njihov stav na tragu SDP-a i Možemo! kako je prioritet na raspuštanju Sabora i raspisivanju prijevremenih izbora, a ne na smjeni jednog po jednog ministra.

Prije mjesec dana, sedam je klubova lijevo-liberalne oporbe u saborsku proceduru uputilo prijedlog za raspuštanje Sabora, uz obrazloženje da rekonstrucija nije rješenje jer je Vlada nepopravljiva.

Na sjednici Kluba socijaldemokrata u utorak navečer raspravljalo se i o spomenutoj Mostovoj inicijativi, a predsjednica Kluba Ivana Posavec Krivec kazala je Hini da je Klub već potpisao inicijativu za raspuštanje Sabora.

Socijaldemokrati: Prioritet izbori, rekonstrukcija Vlade ne može pomoći RH

"Ostale inicijative članovi Kluba mogu potpisati ili ne, nemaju nikakav veto i sukladno svojoj slobodnoj volji mogu podržati svaki prijedlog, pa tako i ovaj Mostov", pojasnila je stav Socijaldemokrata i dodala da su im ipak prioritet novi izbori, a ne rekonstrukcija Vlade jer to ne može pomoći Hrvatskoj.

Neslužbeno se iz tog zastupničkog Kluba doznaje kako je mala vjerojatnost da će prijedlog netko od njih potpisati, a kamoli da bi Most od njih dobio sedam potpisa, iako je Grmoja naveo da su mu potpise već dali socijaldemokrati Davor Bernardić i Matko Kuzmanić, izrazivši im zahvalnost.

Ipak, u Klubu socijaldemokrata očekuju da će se broj potpisa njihovih zastupnika na Mostovoj inicijativi iscrpiti na njima dvojici. Unatoč tome, Grmoja je najavio kako će iz Mosta i dalje pozivati ostatak oporbe da se pridruže inicijativi jer misle da je to jedino ispravno.

Grmoja: Nije normalno da ljudi pod istragama budu ministri

"U ovakvim nestabilnim vremenima nije normalno da ljudi koji su pod istragama budu ministri jer to ne bi prošlo ni u jednoj normalnoj zemlji. Zadatak oporbe je da natjera premijera da dođe u Sabor i barem brani te ministre", poručio je i dodao kako je Most do sada podržao sve oporbene inicijative za smjene ministara.

Napomenuo je kako su prije mjesec i pol dana dali svih osam potpisa zastupnici Anki Mrak Taritaš (GLAS), pa im nije jasna pozicija SDP-a i Možemo! jer oni na lijevom spektru imaju najviše glasova.

"Da su svi tako dali dva, tri potpisa imali bismo dovoljno za uvrštenje inicijative u proceduru", istaknuo je Grmoja i napomenuo kako nema roka za prikupljanje potpisa te da je ono aktivno sve dok su ova trojica i dalje ministri.

"Ne mogu vjerovati da ćemo mi kao oporba dopustiti da Plenković u miru traži zamjene za ministre, a da mi to ne aktualiziramo i ne natjeramo ga da ove ministre brani u Saboru. I za benignije stvari smo pokretali opozive, a sada imamo istrage DORH-a i ništa ne poduzimamo, što mi je jako čudno”, zamjerio je oporbenim zastupnicima koji nisu potpisali Mostov prijedlog, naglasivši da je cilj te inicijative napraviti štetu Vladi.