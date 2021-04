Stigla nam je neobična promjena vremena. Obzirom da je već početak travnja, hladnoća i snijeg vrlo su neuobičajeni. Snijega će biti u gorju i u nizinama, u Istri i unutrašnjosti Dalmacije, a može ga biti i na moru. Od jutra pada i Zagrebu.

Prava prijetnja u danima koji slijede bit će mraz. U središnjoj Hrvatskoj snijega će biti cijeli dan. Ponajprije u gorju i to do desetak centimetara. Jak sjeverac će oslabjeti, a krajem dana i naoblaka će se kidati. Temperatura danju malo iznad nule, a navečer osjetno, osjetno hladnije.

I u Slavoniji će biti susnježice i snijega, no manje nego na zapadu. Puhat će jak pa umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko četiri stupnja.

Do 30 centimetara snijega

U gorskoj Hrvatskoj tijekom dana lokalno može napadati i tridesetak centimetara snijega. Bit će ga i u Istri, a nošenog burom i drugdje na sjevernom Jadranu. Bura jaka i olujna s orkanskim udarima. Iako prijepodne može biti i do devet stupnjeva, tijekom dana će zahladnjeti, a u gorju će termometri rijetko pokazivati iznad nule. Ponovno ćemo pojačati grijanje.

Kiša i pljuskovi sredinom dana će i ponegdje u Dalmaciji prelaziti u susnježicu. Snijega će biti u zaleđu, rjeđe uz obalu. Na jugu uglavnom kiša. U sjevernoj Dalmaciji zapuhat će jaka bura s kojom će poslijepodne zahladnjeti, u južnoj veći dio dana jugo pa će tu biti i toplije nego drugdje.

Stabilnije idućih dana

Idućih dana, stabilnije, tek u srijedu rijeko malo kiše ili snijega uz više oblaka. Inače, danju će uz sunce na kopnu temperatura postupno rasti, no noću će do vikenda biti u minusu pa je prava opasnost iza ovog pogoršanja zapravo mraz. Svakako zaštitite biljke gdje god je to moguće. I računajte na zimske jakne, barem u jutarnjim satima.

Na Jadranu će isto idućih dana biti djelomice pa pretežno sunčano i pred vikend svakako toplije. No i ovdje će jutra biti hladna pa ponegdje duž obale isto može biti mraza. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, u petak jugo. Za vikend i iza vikenda izgledan je povratak proljeća.

HAK poslao upozorenje

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz kišu povremeno pada i snijeg, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK) te vozače pozivaju da ne kreću na put bez zimske opreme. Česti su zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije pa HAK korisnike moli za strpljenje.

Upozoravaju i na mogućnost odrona te vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama kao i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog prometnih nesreća HAK poziva vozače na pojačan oprez na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i odmorišta Draganić u smjeru mora gdje je vozilo na pretjecajnom traku te na A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Krapine.

U prekidu je trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

