Poznato kada bismo mogli ponovno na birališta: Ovo su najizgledniji datumi predsjedničkih izbora

Predsjednički izbori opet će nam pasti usred blagdana.



"Vjerujte, u ovome trenutku to mi je nevažno. Trebalo bi napraviti tako da što veći broj birača, uključujući i one koji dolaze iz dijaspore, Njemačke, Švicarske i slično, može glasati jer je ideja demokratskih izbora da zapravo bude što veći odaziv", rekao je HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.



"S obzirom na to da sam krenula u kampanju znatno ranije od ostalih kandidata, dakle prva sam se suprotstavila Zoranu Milanoviću, meni je potpuno svejedno jer sam na vrijeme počela artikulirati svoju politiku. Radujem se tome da izbori budu što ranije jer nam je i brzo potrebna promjena na čelu države", zaključila je nezavisna kandidatkinja za predsjednicu RH Marija Selak Raspudić.



"Sigurno da je bolje da prvi krug izbora bude prije nego usred blagdana. Vjerujem da će biti okej i ovako i drugi krug koji onda doduše upada direktno u takozvani skijaški tjedan, kako ga mnogi zovu, ali mislim da puno građana u ovoj zemlji ionako nema za skijanje, pa se nadam da će ih to ponukati da iziđu na izbore", komentirala je Ivana Kekin, kandidatkinja za predsjednicu stranke Možemo!.



Zakonski okvir je jasan. Primopredaja je uvijek 18. veljače, a izbori se moraju održati najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata aktualnom predsjedniku. To znači da ćemo na birališta svakako između 20. prosinca i 18. siječnja.

"U to treba ukalkulirati i prvi i drugi krug. Tu imamo Božić i Novu godinu. Najizgledniji datumi za prvi krug su 22. ili 29. prosinca. Drugi krug bi bio onda ili 5. ili 12. siječnja", zaključuje Slaven Hojski, glasnogovornik DiP-a.



Ti su datumi najizgledniji ako pretpostavimo da će izbori biti u nedjelju, jer o datumu izbora ovoga puta ne odlučuje predsjednik, nego Vlada.



"Očekujemo običnu staru nedjelju. Mislim da si premijer ne bi nikako htio priuštiti da napravi nešto što je napravio trenutačni predsjednik Republike Hrvatske. Tako da mislim da ćemo sigurno imati nedjelju", uvjerena je Ivana Kekin.



"Ovo su specifični izbori, nisu kao parlamentarni izbori. U njima je tradicionalno veća izlaznost jer su vrlo i osobni. Tako da očekujem da ćemo imati dobru izlaznost neovisno o tome koji će biti datum", zaključuje Marija Selak Raspudić.



"Iako ćemo imati mogućnost da što veći broj izađe ljudi tijekom vikenda ili slično, mislim da će to povećati izlaznost, što će u konačnici biti doprinos demokraciji. Ja na to tako gledam", kaže Dragan Primorac.

Vlada bi izbore trebala raspisati sredinom studenog.



"Odluka stupa na snagu najmanje 30 dana prije i onda će početi oni rokovi od 12 dana u kojima kandidati trebaju donijeti DiP-u pravovaljane potpise", napominje Slaven Hojski.



Onih koji najavljuju da će ih pokušati sakupiti svakim je danom sve više. Posljednji je u nizu Miro Bulj.

