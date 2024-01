Bura puhala i do 180 km na sat: "Vozači ne žele pratiti signalizaciju, prate GPS"

Bura je zatvorila, dio autoceste, na pojedinim dionicama je promet otežan ili prekinut, a uživo iz Zatona Obrovačkog javila se reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Na Kvarneru je bura puhala i do 180, a na ovom dalmatinskom potezu i do 150 kilometara na sat. Znamo svi bura je vjetar koji prodire do kostiju, ali i radi kaos u prometu. Oni koji moraju cijelog dana biti na prometnicama su policajci", izvijestila je reporterka.

"Autocesta A1 od čvora Posedarja do Svetog Roka je zatvorena za sav promet. Također, zatvorena je D54 Zaton Obrovački-Maslinica za sva vozila te Paški most DC106 je zatvoren za sva vozila. Obilazni pravci za sva vozila je cesta Karin Donji-Gračac D27, a za teretna vozila i tegljače i prikolice je otvorena cesta Benkovac-Kistanje-Knin-Gračac i prema unutrašnjosti", poručio je Dražen Malčić, načelnik postaje prometne policije.

"U subotu nije bilo gužve što se tiče ovdje na našem području, ali su se stvarali prometni čepovi na izlazu s autoputa što je logično jer svi idu na izlaz Gračac, tako da su se tu malo stvarali čepovi, ali ništa značajno", dodao je.

Iako su postavljane upute neki vozači ih nisu primijetili.

"Upute su postavljene jako dobro, prometna signalizacija je postavljena vrhunski samo što ljudi ne prate i voze napamet. Ne žele pratiti signalizaciju, prate GPS", istaknuo je Malčić.

"Tijekom petka je bilo dosta prekršaja, što se tiče autoceste kada je bio zatvoren promet za teretna vozila, imali smo šest prekršitelja vozača teretnih vozila koji su se oglušili na tu zabranu. Prošli su tu zabranu, ali su ih policijski službenici na vrijeme zaustavili i sankcionirali. Također je bilo šest prekršitelja koji nisu koristili zimsku opremu na području Gračaca i oni su sankcionirani sukladno zakonu", napomenuo je načelnik.

"Što se tiče zimske opreme, 130 eura je kazna za vozač, a za nepoštivanje zabrana je 260 eura za vozača. Zimski uvjeti su od 15. studenog do 15. travnja te u tom razdoblju moramo imati zimsku opremu na zimskim cestama. Zimska oprema su zimske gume ili ljetne gume čija dubina šara ne smije biti ispod 4 milimetra s tim da moraju imati odgovarajuće lance u prtljažniku", objasnio je Malčić i dodao da nema informaciju kada će bura oslabjeti, ali da se nada da će i to uskoro doći.

"Slušajte upute u prometu, ali i oprezno s burom", zaključila je Jurišić.

