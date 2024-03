Smeće u srcu Splita: "To smrdi, tu ima štakora. Ljudi ne mogu otvoriti prozor..."

Godinama se u centru Splita gomila smeće.

"To smrdi, tu ima štakora, pantagana... To su ogromne... Tu ima male djece, vidjeli ste, u susjedstvu. Ljudi ne mogu otvoriti prozor. Na balkonima stavljaju one trapule za miševe", kaže Iva Tukić iz GK Lučac-Manuš.

"Turisti ovdje gore. Ovdje su vrhunske sobe sa 4 zvjezdice, znate... Izašli su, nisu se mogli čudom načuditi", rekla je susjeda Neda Tukić.

Stanari su se prestali čuditi, ali kažu da im je dosta svega. Tukić kaže da su se podstanari odselili jer nisu mogli živjeti. "Prevelik je smrad", kaže.

Ekipa Dnevnika Nove TV Naišla je i na susjeda koji sve to gomila.

"A kažem vam... Nikome nije smetalo, niko mi ništa nije prigovara...", rekao je Dušan Mijić pa dodao kako mu je samo jedna susjeda prigovarala.

Koja, kaže, ispred kuće ima deponij. Doselila se prije šest godina i ne pamti dan bez smrada. Iz Kotara još jednom upućuju apel Banovini.

"Grad kao Grad mora nešto poduzeti. Oni imaju instrumente i mogućnosti da to srede", smatra Tukić.

"Na očevidu je sačinjen zapisnik te izrečen nalog stranci da u roku od 15 dana ukloni otpad s privatne površine koji je vidljiv s površine javne namjene. Stranka je započela sanaciju predmetne površine, operativno usporena zbog kišnog razdoblja, ali svakako očekujemo da će do kraja ovoga tjedna glavnina otpada biti uklonjena", odgovorili su iz Grada Splita.

Najveća prepreka ka uklanjanju leži u privatnoj površini.

Ako je vjerovati nadležnima, Karepovac u malom bi uskoro trebao nestati. Iako susjedi, iz dugogodišnjeg iskustva, kažu kako ne vjeruju u sve to, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

