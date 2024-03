Potvrđeno Dnevniku Nove TV: I predsjednikov i premijerov Ured izvještaj o mjesec dana staroj pucnjavi imala su - u isto vrijeme

Ivan Turudić pod danonoćnom je policijskom zaštitom. Čuvaju ga dva policajca. Privremeno su zaduženi za njegovo osiguranje.

Još se ne zna ni tko je naručio, ni ispucao dva metka u vozilo budućeg državnog odvjetnika. Nema konkretnih pomaka u istrazi!

"Dobio je zaštitu, ali ponavljam ne u blindiranom vozilu kako javnost obavještava obično informirani gospodin!", kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je aludirao na Milanovića.

"On tvrdi da je gospodin dobio blindirano vozilo, a nije. Toliko o vjerodostojnosti njegovih tvrdnji", kaže Božinović.

"To je bilo prije mjesec dana, to znate? Ne znate? To vam ja kažem jer kao PRH sam imao uvide u neke elemente i imam informacije, to što se dogodilo, a Bog te pitaj što se dogodilo je bilo prije mjesec dana!", rekao je predsjednik Zoran Milanović.



"A ovo da je sve bilo prije mjesec dana? Pa ja vam kažem ja o tome nemam saznanja. Kako bi ih on imao, pitajte njega", poručuje Božinović.

"Radi se o izvidima, fazi o kojoj niti znam niti mogu znati što policija zajedno s DORH-om radi", dodaje.

Milanović u utorak bez komentara. Dnevniku Nove TV potvrđeno je - oba Ureda i predsjednikov i premijerov - izvještaj o mjesec dana staroj pucnjavi imala su u isto vrijeme.

"Imate li službenih saznanja o tome da je propucavanje Turudićevog automobila bilo prije mjesec dana?", pitali su premijera Plenkovića.

"Ja sam sve o tome kazao jučer ili prekjučer, sada je na policiji i ljudima koji rade očevid da obavijeste javnost, ne na meni", rekao je Plenković.

Ni Vlada ni MUP ne žele o datumu. Turudić pak, ne želi istupati javno kako ne bi ugrozio tajnost izvida. Nije mu svejedno, kaže. I priznaje strah ga je zbog obitelji.

Odluka kojom je dobio osiguranje bila je brza. No, MUP i SOA sada rade procjenu kako bi se utvrdilo treba li tu zaštitu podići na višu sigurnosnu razinu.

"Ha, i meni će izgleda trebati blindirani auto", rekao je SDP-ov Peđa Grbin. U MOST-u sve uspoređuju s komunikacijom nakon oružanog napada na Markovu trgu.

"Vladajući to koriste kako bi smanjili napade i samog PRH i nas iz oporbe na vladajuću strukturu. Isto kao što je bilo da je premijer govorio da je slučaj Bezuk posljedica onoga što je oporba govorila u javnosti", poručuje Mostov Nikola Grmoja.

Mnogo je detalja i situacija koje sada treba provjeriti prije nego se uđe u trag mogućem sumnjivcu. A upitno je hoće li i koliko pomoći snimke s kamera na lokacijama na kojima je Turudić parkirao. Ako su još sačuvane.

