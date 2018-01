Zbog nastupanja zastare odbijena je optužba protiv dr. Branka Popovića koji je liječio pacijenta Miroslava Maškarina s Raba.

Sutkinja Općinskog suda Brankica Grgurić izrekla je odbijajuću presudu i odbila optužbu protiv dr. Branka Popovića kojeg se teretilo za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, piše Novi list. Optužba je odbijena zbog nastupanja zastare. Protiv dr. Branka Popovića vodio se višegodišnji kazneni postupak zbog nesavjesnog liječenja iz nehaja u slučaju pacijenta Miroslava Maškarina s Raba.



Podsjećamo, Maškarinu, koji je 2006. godine podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva, tijekom postupka je prsnula aorta te mu je amputirana lijeva potkoljenica. Popović je optužen da je iz nehaja nesavjesno postupao, čime je prouzročio teške tjelesne ozljede tada 21-godišnjem Miroslavu Maškarinu.

Popović je 2011. godine bio nepravomoćno osuđen uvjetno na osam mjeseci zatvora, no presuda je u listopadu 2012. ukinuta i vraćena na ponovno suđenje. S prvim danom 2013. godine na snagu je stupio i novi Kazneni zakon, koji za ovakav slučaj predviđa da zastara nastupa za šest plus dvije godine. Kako se kod izmjene zakona primjenjuje onaj koji je blaži po okrivljenika, Popovićev je slučaj pao u zastaru još 2014. godine.

Ingrid Barić, odvjetnica Miroslava Maškarina, kazala je za Novu TV: "Vjerujemo da će se državno odvjetništvo žaliti i da će ponovno Županijski sud odlučiti, a ako je već jednom reklo da nije zastara, vjerujemo da će i drugi puta".

Pred kamere ne želi ni kirurg koji je sada u mirovini, dr. Popović. Na presudi je bio prisutan, a za njega je to, navodi njegov odvjetnik, samo kraj 12-godišnje rasprave. "On iskazuje, već godinama, da se radi o događaju u kojem je on sudjelovao i rezultat je bila tragedija. Nema dana kad on zaspe ili kad se ne probudi s mišlju o tom postupku", rekao je Milenko Škrlec, odvjetnik dr. Branka Popovića.

O postupku koji se godinama vodi protiv riječkog liječnika, ministar zdravstva bio je suzdržan. "Sudske postupke ne mogu komentirati, a žao mi je da se to pacijentu dogodilo i da je jadnik ostao bez noge", rekao je Milan Kujundžić.

Iz Hrvatske liječničke komore zastaru predmeta nazivaju porazom, a kazneni zakon, kažu - diskriminira liječnike. "Smatram da bi liječnike koji ne naprave neku pogrešku kao posljedicu namjere trebalo u svakom slučaju drugačije tretirati nego kao osobe koje namjerno počine neko kazneno djelo" kaže Trpimir Goluža, predsjednik HLK-a.

Presudom su ogorčeni i u Udruzi hrvatskih pacijenata. "Takve poruke koje idu, predmeti u zastari, tjeraju strah u kosti u smislu da nam se može u javnom zdravstvu dogoditi bilo što i da za to možda nitko neće odgovarati", veli Marijo Drlje, predsjednik ove udruge.

Hoće li u ovom slučaju itko odgovarati, znat će se nakon što se ulože žalbe, a o njima odluči Županijski sud. Kojom brzinom? Bude li kao do sad, nažalost, trajat će godinama.