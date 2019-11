Voditelj zagrebačkog PNUSKOK-a Alen Barta izazvao je prometnu nesreću s 1,4 promila alkohola početkom srpnja, prvi je doznao Dnevnik Nove TV. U vrhu policije o tome šute, dok Sindikat policijskih službenika traži ostavke i proziva za dvostruke kriterije. Podsjećaju kako je zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić morao otići s funkcije zbog prebrze vožnje.

S 1,4 promila alkohola, voditelj zagrebačkog PNUSKOK-a Alen Barta vozio je privatni automobil izvan službe. Izgubio je nadzor i sletio s ceste na području Velike Gorice. Takvim šturim informacijama reagiraju u MUP-u na pitanja novinara. Poručuju da je o nesreći sam Barta obavijestio nadređene, alkotestiran je na licu mjesta, prekršajno i disciplinski prijavljen, a detalje ne otkrivaju.

"Disciplinski sud proveo je postupak po pravilima sudovanja i kao jedini meritoran, odredio je i izrekao kaznu policijskom službeniku, u skladu sa svojim ovlastima", odgovorili su iz MUP-a i dodali kako je "izrečena disciplinska kazna izvršena".

Riječ je o novčanoj kazni. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, skinuto mu je 10 posto s plaće. Izdani su i prekršajni nalozi po kojima će Barta morati platiti 4300 kuna i tri mjeseca ostaje bez vozačke dozvole, prema starom zakonu.

"On mora snositi posljedice prema Prekršajnom zakonu, on je razbio auto i napravio prekršaj pa prema tome mora za to odgovarati kao i svaki drugi vozač na cesti", kaže sudski vještak Goran Husinec.

Policajac u prometu prvi mora biti primjer drugima, kaže Husinec. Nesreća pod utjecajem alkohola dogodila se u srpnju. S 1,4 promila vozač je opasnost za sebe i druge, objašnjava psihijatar Zoran Zoričić.

"Ovi od otprilike 1 do 2 promila alkohola u sebi su opasniji vozači često od onih s 3, 3 i pol, 4 jer ti najčešće ni ne mogu doći na nogama do auta i rjeđe voze, dok ovi s jedan do dva ne uočavaju toliko opasnost, nemaju uvid, nisu kritični, a bomba su na cesti", objašnjava Zoran Zoričić, psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti.

Dvostruki kriteriji

Nakon slučaja Josipa Ćelića kojeg je prebrza vožnja stajala funkcije zamjenika glavnog ravnatelja policije, Nikola Milina, glavni ravnatelj policije govorio je ovako: "Policijski službenici moraju biti primjer, od policijskog službenika pa do mene osobno moramo biti primjer svim građanima u svom ponašanju, kako u službi tako i van službe."

Sindikat policijskih službenika proziva Milinu da ima dvostruke kriterije.

"U slučaju Ćelića ga je razriješio dužnosti, a u slučaju Barte iako je znao za taj slučaj, isto tako pred par mjeseci, prije je sam potpisao prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka, nije ga razriješio dužnosti voditelja službe", kaže Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika.

Javnost je, kaže, o svemu morala biti obaviještena, a Barta oštrije sankcioniran od Ćelića.

"Svjedoci smo da policajci obični koji završe na disciplinskom i mi kao Sindikat sudjelujemo u tim postupcima budu teže kažnjeni, budu suspendirani za vrijeme te mjere do okončanja disciplinskog postupka", dodaje Puškarić. Na pitanje je li ova kazna preblaga, odgovara: "Pa s obzirom na onu statistiku koju kao sindikat imamo preblaga je kazna s obzirom da se radi o rukovodećem policijskom službeniku koji mora biti uzor drugim policijskim službenicima i građanima".

Iz MUP-a su objasnili i da s obzirom na brojnost prometnih nesreća s materijalnom štetom, nisu u mogućnosti o svakoj izvijestiti javnost.

