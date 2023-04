Ne zna lijeva što radi desna. Tako bi se mogla opisati situacija oko pet slika Vlahe Bukovca koje su pravomoćno ovršene bivšem premijeru Ivi Sanaderu. Dok s jedne strane država najavljuje kako će vrijedne umjetnine staviti na javnu dražbu, Dnevnik Nove TV doznaje da u Ministarstvu kulture o tome ne znaju baš ništa. Takvoj ideji nisu skloni, kao ni struka.

Vijest o prodaji Sanaderovih Bukovca neugodno je iznenadila Ministarstvo kulture. Što se njih tiče, poručuju, dalje se radi da pet vrijednih umjetnina ostane u vlasništvu države. Na tom tragu je i mišljenje struke.

"Apsolutno mislim da je to jedino ispravno rješenje. Da idu na aukciju čisto sumnjam da bi se netko htio producirati jer te slike imaju konotaciju. Najbolje bi bilo da ostanu u državnom vlasništvu, doniraju se muzeju i da svi imamo od toga koristi", rekao je Darko Sobota, vlasnik galerije.

Bukovčeva djela mamac su za publiku. Posljednju je izložbu u Klovićevim dvorima, autorice Petre Vugrinec, pogledalo više od 40 tisuća ljudi.

"Kada se radi o opusu Vlaha Bukovca kao jednog od najznačajnijih umjetnika naše povijesti umjetnosti tu se ne treba propitivati. Iako je naslikao više od tisuću slika, nikad dosta njegovih djela jer ona uvijek privlače publiku. Dakle, to je dvostruka dobit, za muzeje, publiku i državu", poručila je Petra Vugrinec, kustosica galerije Klovićevi Dvori.

Država sada ima nesmetano priliku obogatiti svoj opus. Građani slike ne bi prodavali.

"Ne, ne, to nikako, pa da se netko hvali, evo ovo je bila ukradena slika Sanadera ja je sad dobio, ne dajte da to lopovi rade. To treba ostati državno", rekao je jedan građanin.

"Može ih se prodavati, ali u humanitarne svrhe. Inače, nacionalna galerija, muzej", dodao je drugi.

Prodaju se umjetnine Ive Sanadera: Među njima i djela poznatog slikara za kojima je bila izdana tjeralica

Savjet za INA-u o Sanaderu, Hernadiju i milijunskoj odšteti: Hrvatska nastavlja pregovore s MOL-om

Vrijednost Bukovčevih djela u financijskom smislu ne može se mjeriti s njegovim značajem za naciolnu kulturnu baštinu. Dođu li djela na javnu dražbu, postoji realna opasnost da za Hrvatsku budu nepovratno izgubljena, donosi Ivan Čorkalo, reporter Dnevnika Nove TV.

"Jednom kada djela izađu izvan granica Hrvatske onda su tu veliki problemi za posudbu, veliki problemi za predstavljanje našoj publici i to bi trebao biti neki krajnji cilj da se ta djela zadrže unutar granica Hrvatske", jasna je Vugrinec.

Takva je praksa u europskim zemljama.

"Specijalizirani muzeji, Picasso, Dali i ostalih velikih svjetskih autora, ti muzeji otkupljuju slike natrag da im fundus bude čim bogatiji", zaključio je Sobota.

Država u ovom slučaju mora odlučiti što joj je prioritet, djelomično namirenje duga ili briga o nacionalnoj baštini.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.





Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.