Slijede sunčani dani, ali vrućine će biti blaže nego dosad: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Jedna se fronta premješta malo sjevernije od Hrvatske i ona će u utorak blago destabilizirati atmosferu naših krajeva. Već je u ponedjeljak bilo pljuskova na kopnu, a u utorak će oni biti još malo češći, ali i dalje samo lokalni i brzo prolazni, iako je pri tome moguće i nevrijeme.



Tih će pljuskova biti već ujutro i to uglavnom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. U svim kopnenim krajevima jutro će biti promjenjivo oblačno, a prema podnevu je veća vjerojatnost za sunčana razdoblja.

Na Jadranu više sunca, tamo će biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. I na većini će obale ostati suho. Samo je rijetko moguć poneki lokalni pljusak u Istri, Primorju i sjevernoj Dalmaciji. Na Jadranu će i dalje puhati bura, i to umjerena do jaka, znači ostaje još vjetrovito. Minimalna temperatura na kopnu će biti od 16 do 21, a na obali visokih 25 do 27.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i vruće, uz promjenjivu naoblaku. Lokalno je moguć još pokoji pljusak, no to će biti rijetko i veća vjerojatnost za njih je na jugu regije. Vjetar će biti slab do umjeren, a temperatura oko 30 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana će biti većinom sunčan i vruć, uz promjenjivu naoblaku. Zatim predvečer i navečer raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito u istočnoj Posavini. Vjetar biti slab do umjeren, samo za vrijeme pljuskova jak, a temperatura uglavnom od 30 do 34.



U Istri i Primorju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Bura će slabjeti, još će puhati pod Velebitom, dok će drugdje okrenuti na maestral. Temperatura od 31 do 34.

U gorskoj Hrvatskoj, nestabilnije i oblačnije. I ovdje će biti sunčanih razdoblja, ali i pljuskova, osobito u Lici kasno popodne i navečer. Temperatura od 23 u višim predjelima, do 28 u onim nižim.



U Dalmaciji će, na obali i otocima, biti pretežno sunčano i vruće, uz malo oblaka i rijetko poneki pljusak, a u unutrašnjosti nestabilnije, oblačnije, i tamo je veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu u popodnevnim satima. Na sjeveru će još puhati bura, a južnije će okrenuti na slab do umjeren maestral. Temperatura će biti od 32 do 35.



More se još malo ohladilo zbog bure, no još uvijek je ugodno za kupanje. Temperatura mu je između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Druga polovina tjedna u unutrašnjosti će biti pretežno sunčana i vruća, s temperaturom oko 32. I dalje može biti lokalnih pljuskova u popodnevnim satima, osobito u srijedu, međutim, manja je vjerojatnost za njih nego u utorak, a i tamo gdje ih bude, bit će samo kratkotrajni.



Na obali će bura oslabjeti i ponovno kreće ona uobIčajena ljetna izmjena noćnog burina i dnevnog maestrala koja nam ukazuje na stabilno vrijeme, tako da će od srijede do petka biti sunčano i vruće. Noćna temperatura bit će oko 25, a najviša dnevna oko 32 što je ipak znatno ugodnije nego što smo imali posljednjih dana.

