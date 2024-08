Novi tjedan ponovno donosi visoke temperature. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Idućih dana i dalje će biti dosta sunca i ljetne topline, osobito na Jadranu. Uglavnom u unutrašnjosti ipak povremeno oborine osobito u utorak. Evo i zašto: Iznad naših krajeva zadržava se vrlo topao, a uglavnom u kontinentalnom dijelu - ne i posve stabilan zrak. U utorak će tu nestabilnost još malo pojačati dotok vlage u višim slojevima atmosfere, što će u manjoj mjeri biti prisutno i u većem dijelu tjedna.

U ponedjeljak ujutro prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti će ponegdje puhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne malo manje vruće uz najviših 28 do 31 stupnja. U istočnim predjelima većinom sunčano i vruće. Povremeno umjerena naoblaka, no uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 29 do 34 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u gorskom području, ponajprije u Lici može biti ponekog pljuska i grmljavine. U gorju vjetar slab do umjeren, a na Sjevernom Jadranu bura će poslijepodne prolazno oslabjeti, a navečer opet pojačati.

Najviša temperatura u od 25 do 29, na Jadranu od 32 do 34 stupnja. U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. Jedino poslijepodne u unutrašnjosti može biti ponekog pljuska i grmljavine. Zapuhat će sjeverozapadnjak, na jugu jugozapadnjak, a navečer ponovno bura. Temperatura od 33 do 37 stupnjeva.

Temperatura mora ponegdje je za stupanj pala, no posvuda je i dalje vrlo toplo od 25 do 27 stupnjeva. Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano premda lokalno uz jači razvoj oblaka može biti pljuskova i grmljavine, osobito u utorak. Vjetar slab i umjeren. Poslijepodne i daje vruće.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. Jedino u utorak, ponegdje se ne isključuje mogućnost za kratkotrajnu kišu i to prije svega u Dalmaciji, U utorak će puhati umjerena, podno Velebita povremeno i jaka bura, ponegdje i uz olujne udare. Od srijede bura će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Do kraja tjedna još će biti dosta sunca i ljetne topline, no uglavnom u unutrašnjosti povremeno još valja računati na mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu, osobito u nedjelju.

