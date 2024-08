Što je u pozadini špijunske afere i provođenja Severine? "Morat će proći katarzu"

Srbijanski mediji prvo su objavili, a tamošnje vlasti potom i potvrdile - doduše bez ikakvih konkretnih podataka - da je u Srbiji uhićen hrvatski špijun. A sve je odjeknulo kada se pojavila informacija i kako je na srbijanskoj granici sinoć zaustavljena Severina i to zbog izjava koje je davala u javnosti.

Cijeli događaj opisala je sama pjevačica. Kaže kako je nakon ospežnog ispitivanja puštena u Srbiju, ali se odlučila vratiti kući.



Ante Letica, stručnjak za sigurnost i bivši šefa operacija u SOA-i za Dnevnik Nove TV komentirao je te događaje.

"Riječ je o vrlo čudnim događajima s obzirom da smo za njih saznali iz medija i to onih koji su pod izravnim utjecajem Aleksandra Vučića. Nekoliko sati nakon toga ministar Ivica Dačić je vrlo skromno to objasnio i više je stavio naglasak na Severinu", kazao je Letica i dodao:

"To je konstantna Vučićeva politika. Kada se nađe u problemu onda traži špijune, teroriste, vanjske neprijatelje Srbije, a to su obično Kosovari i neki drugi. Dakle ima problema u sigurnosno - obavještajnom aparatu i u političkom životu pa je najlakše prebaciti lopticu na tuđi teren i onda vidjeti što će se dogoditi. Zato treba stati i pričekati da se oglase službena tijela Srbije."

Ante Letica - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Objasnio je i zašto se ovakvi potezi povlače u Srbiji.

"Situacija u Srbiji nije baš bajna. Vučić ima problema zbog litija, ima probleme u političkom životu i sa ekonomskom situacijom, ima probleme s velikim silama. Indikativan je boravak šefa CIA-e Burnsa u Beogradu kojeg oni nisu demantirali ni potvrdili. U svakom slučaju žele prebaciti pažnju na druge probleme i navodne neprijatelje poput nas, Albanaca kako bi prikrili svoje probleme.

Kako se Severinin slučaj uklapa u sve ovo?

"On se ne uklapa jer ako je riječ o špijunaži to je teško kazneno djelo koje se strogo kažnjava. To je delikt mišljenja jer i Dačić je priznao da postoje popisi ljudi koji su nepoćudni zbog svog drugačijeg mišljenja od srpske politike. To pokazuje da oni moraju raditi na demokratizaciji u Srbiji ako se žele priključiti euroatlantskim integracijama. Moraju doživjeti jednu katarzu i demokratske promjene."

