Njegov se konj ozlijedio, pa je za Alku posudio konja od prijatelja, imena Nada. Donio mu je ne samo nadu već i sreću. Ivo Zorica osvojio je prvi put Alku, 305. po redu. Za to je dobio brojne vrijedne nagrade.

Ivo Zorica pobjednik je 305. izdanja sinjske Alke. Slavio je osvojivši 7 punata, a pobjedu nije ostvario na svome konju, već na onome imena Nada kojega je posudio od prijatelja.

Viteško alkarsko društvo nagradilo ga je slavodobitničkim plamencem hrvatske trobojnice, zlatnom plaketom Alke i novčanim iznosom od 40 tisuća kuna, a predsjednik Zoran Milanović nagradio ga je zlatnim prstenom s hrvatskim grbom te sabljom.

No najveća je nagrada osjetiti sretna srca alkara, obitelji, Sinjana i brojnih gostiju. U kući Ive Zorice pobjeda se slavila do jutra.

"Neopisiv osjećaj, za to se trudimo, za to treniramo, treba odmalena voljeti Alku, učiti jahati konja, naučiti se oko konja. Sve je to jedan dugački period da bi čovjek postao slavodobitnik", izjavio je.

Njegov stric Ivan kaže kako je emotivno proživio pobjedu jer je Ivo ostvario pojedu nakon dvadeset godina nastupanja. Kaže kako je još samo ta pobjeda nedostajala ovom, kako ga je nazvao, vrhunskom alkaru, kopljaniku i jahaču.

"Iskreno još ne mogu ni vjerovati. U početku sam plakao. A i dalje mi je kao da nije ništa. Inače mi treba kad je taj neki pozitivni šok nekoliko dana da to dođe do mene", zaključio je vlasnik slavodobitnog konja Luka Kanet.

